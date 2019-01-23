哈薩克斯坦專家：俄國和中亞精英藉反華浪潮向北京討價還價

吉爾吉斯斯坦近日爆發大規模反華抗議集會。對此，有哈薩克斯坦學者認為，反華浪潮正在中亞國家愈演愈烈，但背後推手並非美國和西方，而是俄羅斯和中亞國家的社會精英，他們希望藉此維護既得利益，並且向中國討價還價。

吉爾吉斯斯坦警方逮捕了部分參加集會者。（網絡圖片）

吉爾吉斯斯坦首都比什凱克市中心在1月17日爆發的民眾反華抗議集會。多家俄羅斯媒體在報導和評論中指出，中亞國家民眾中的反華思潮愈演愈烈。

俄羅斯真理網發表題為「我們也不高興，哈薩克找到了向北京施壓的方法」的文章。文章引述了哈薩克斯坦政治學家塔爾加特•馬姆拉莫拉夫的看法，指哈薩克斯坦的反華情緒也正在增長。

馬姆拉莫拉夫說，吉爾吉斯斯坦社會對該國政府解決對北京的債務問題、中國「奪取土地」以及該國給予中國人公民身份等等一系列問題都感到不滿。

對於反華浪潮的成因，他表示，一方面有歷史性原因，一些中亞國家在歷史上就同中國發生戰爭，而在蘇聯時期中蘇還曾在哈薩克斯坦地區爆發武裝衝突，此外蘇共也向民眾培養和灌輸了反華理念；不過，他認為最主要的原因還是北京方面近年來在中亞國家的影響力增加造成的。

雖然有俄媒體和專家稱，是西方在中亞主導了反華浪潮，但馬姆拉莫拉夫認為，在吉爾吉斯斯坦和其它中亞國家，真正有巨大影響力能在背後推動的是俄羅斯。

馬姆拉莫拉夫認為，在吉爾吉斯斯坦推動了反華浪潮的正是同北京友好合作的莫斯科和中亞國家精英階層。這些中亞國家的領導人和精英階層掌控著中亞國家的各種資源，他們不希望失去對農業和礦業等方面的掌控，同時，為了同北京進行討價還價，他們推動民眾反華抗議浪潮北京施加壓力。

他還舉例說，俄羅斯和中亞國家媒體宣傳大批中國人將移民到中亞，但是實際上很多中國人只是來做生意和打工，希望紮根長住的僅僅是少數，不過同北京合作的中亞國家的精英階層會藉此利用民眾的反華情緒。