【華為孟晚舟被捕】加媒：中國展示「真面目」　不再與西方謀共識

據加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）消息，加拿大駐美國大使大衛．麥克諾頓（David MacNaughton）表示，華盛頓已通知加拿大，美方即將申請引渡華為副董事長孟晚舟。 《環郵》當地時間22日就此發表社評，題為〈通過孟晚舟事件，中國向全世界展示真面目〉 （With Meng affair, China shows its true face to the world），其內文稱：「孟晚舟的爭議向全世界展示中國政權的真面目。它企圖威嚇他國要遵守中國的規矩。這也許會有反效果。」

應美國方面要求，任正非之女、華為高管孟晚舟去年12月被加拿大警方扣留。（視覺中國）

社評表示，在很多方面，孟晚舟事件不只關乎加拿大，而是關乎北京決心將國際秩序傾斜至對其有利的方向：「中國政權想其他國家知道，如果冒犯北京，它們將會付出代價。這訊息被接收時卻已有所不同：隨其影響力和力量增加，這是北京將如何行事。」

社評：違抗北京的國家面臨報復

孟晚舟被捕後，中國先後拘捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor），此後，涉嫌販毒的加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）又被大連市中級人民法院判處死刑。

《環郵》認為箇中含意平白易明：「違抗北京的國家可能面臨報復，包括其國民被拘留和受虐待。」社評更指，中國隨機報復加拿大國民，是違反國際常規和法律：「這意味深長。有些人或只視之為加拿大與中國之間的爭拗，其他人則視之為中國願意與西方世界謀求共識（seek common ground）的終結。 」

孟晚舟事件後，中方以「涉嫌危害國家安全」為由拘捕加拿大前外交官康明凱（右）及商人斯帕弗（左）。（資料圖片）

指中國以「專斷」方式解決爭議

《環郵》續稱，在華做生意的西方公司十分覺察到，不會在中國法院獲得公平對待，同時只能按中共所定條件運作，但這些公司願意加以忍受，以換取進入龐大的中國市場。然而康明凱和斯帕弗被拘事件反映，中國不再偽裝遵行中共以外所定的規則。

社評警告：「一旦中國主導區內貿易，在那範圍針對外國投資者的規則，也許和加拿大及其貿易盟友珍而重之的那些（規則），不甚相似。」《環郵》推測，貿易和各種爭議將以「專斷」（arbitrary）方式解決，其中只有很少求助渠道，而結果亦經常傾向北京。