【華為孟晚舟被捕】加媒：中國展示「真面目」　不再與西方謀共識

據加拿大《環球郵報》(The Globe and Mail)消息,加拿大駐美國大使大衛.麥克諾頓(David MacNaughton)表示,華盛頓已通知加拿大,美方即將申請引渡華為副董事長孟晚舟。

《環郵》當地時間22日就此發表社評,題為〈通過孟晚舟事件,中國向全世界展示真面目〉 (With Meng affair, China shows its true face to the world),其內文稱:「孟晚舟的爭議向全世界展示中國政權的真面目。它企圖威嚇他國要遵守中國的規矩。這也許會有反效果。」