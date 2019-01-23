【常批中國政府】澳洲籍評論人楊恆均廣州失蹤　中方：不掌握情況

華裔澳洲籍作家兼異見人士楊恆均，據報在上周五（18日）從悉尼飛往中國後失蹤，友人相信他已經被中國國安人員扣留。澳洲政府目前正聯絡中方官員以了解事件。 中國外交部發言人華春瑩在周三（23日）被問到此事時則稱「你提到的情況我目前不掌握，需要向有關部門了解。」

楊恒均朋友悉尼科技大學馮崇義透露，楊恆均是在上周五（18日）從美國紐約飛抵廣州，並原定再轉機前往上海，未料其後只有妻女登上飛機。

楊恒均妻子袁瑞娟其後在微博上發文稱「好久不見，淚眼婆娑」，標註地點則是北京而非上海。英國傳媒《BBC》報道指，袁瑞娟應是先把孩子送到上海交予親戚照顧後，再應要求到北京接受問話。

楊恒均妻子袁瑞娟曾在微博上發文稱「好久不見，淚眼婆娑」。（微博）

報道又引述馮崇義表示，最近有勸告楊恆均不要前往中國，但他認為自己安全，「他的朋友、家人、我本人……我們過去四天都在試着聯繫他。」澳洲外交和貿易部發言人指，當局正了解有關報稱於中國失蹤的澳洲公民詳情，但出於隱私原因拒絕進一步評論。

據了解，現年53歲的楊恒均畢業於上海復旦大學，其後加入中國外交部工作，並曾經調職海南省政府。楊恒均在1992年到香港一間國企工作，回歸後就轉到美國智庫大西洋理事會（The Atlantic Council）從事研究工作。楊恒均入籍澳洲後，經常發表批評中國政府的言論，是當地華人社會中的知名時政評論人。值得一提是，今次並非楊恆均第一次「失蹤」，2011年時他亦曾在廣州下落不明，但其事後稱是因為病倒住院，結果「手機沒電」而無法與外界聯繫。

（綜合報道）