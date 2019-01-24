【經濟放緩】GDP增長僅1.5%　德媒：德國隨中國而崛起和沒落

中國去年GDP增長只有6.6%，是1990年以來最低，今年甚至有可能再創新低。中國是德國最重要的貿易夥伴，2017年的中德雙邊貿易額達1870億歐元，但去年德國對中國的商品出口量大減37%，GPD增長亦較前年減少0.7%，只有1.5%。 德國傳媒引述經濟學家指出，中國經濟放緩，德國理所當然應感到擔憂，甚至形容「德國經濟隨着中國而崛起和沒落」。

在中美貿易戰的大環境下，中國被美國針對巨額商品加徵關稅，《德國之聲》引述德國ING-DiBa銀行首席宏觀經濟師布雷斯基（Carsten Brzeski）表示，中國的經濟放緩，尤其受德國國內的出口需求推動下，雖然暫時仍難以確定下行程度將會有多劇烈，但毋庸置疑會對德國經濟造成影響，「這場糾紛（中美貿易戰）在全球構成極大的不確定性，德國出口業此前的優勢，例如在生意上的地域多元化，已經無法抵銷一兩個貿易夥伴引發的問題。」

大眾汽車在中國的銷售情況正面臨挫折。（視覺中國）

報道又引述倫敦城市大學商業學教授柯林斯（David Collins）認為，中國通過改革刺激經濟的種種舉措，包括可能加大支持國有企業和基建，將會對德國的出口造成打擊，「這些措施的目標是促進內需，對德國出口商不會有太多助益」。此外，中美貿易戰令德國間接要提高中國商品進口量，以分散在華德國公司被美國加徵關稅後帶來的成本上升，「雖有利於德國消費者，但加大對德國本土企業的壓力。」

報道舉例，德國以生產並出口高品質汽車及資本商品聞名，但中美貿易戰已波及德國汽車業及其他產業，例如2017年的新車銷售量近30年來首次下跌。其中大眾汽車在中國的銷售情況正面臨挫折，向其供貨的德國汽車零部件製造商大陸集團（Continental AG）以及其它汽車公司不約而同表示，過去數個月來自汽車製造商的訂單數量減少，部分原因就是中國市場的銷售量萎縮。

報道指出，由於出口減弱，德國政府希望由國內需求帶動經營增長，部分德國工業界人士亦希望能針對中國市場制定更有效的戰略，例如要求歐盟制定更強勢對華政策，並呼籲減少對中國市場的依賴。

（德國之聲）