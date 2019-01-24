外媒：王岐山達沃斯講話直指美國　呼籲勿顛覆全球經濟秩序

23日，中國國家副主席王岐山於瑞士出席達沃斯論壇並發表講話，他在講話中表示，中國去年經濟增長6.6%，是相當不低的速度；此外，他亦提及保護主義和民粹主義給全球化帶來的挑戰。

國務院副總理劉鶴即將赴美開始兩國經貿談判，而王岐山在劉鶴臨行前發表的講話自然也吸引全世界媒體注意，希望能從中解讀出中國政府的態度。

華爾街日報就以《王岐山呼籲各國政府解決國內問題》為題報導了王岐山的講話，華爾街日報引述王岐山講話指「政府應該通過減少國內的收入不平等來應對日益高漲的反全球化浪潮，而不是在海外尋找替罪羊。」

王岐山強調中美經濟互利共贏，兩國合則兩利，鬥則兩傷。（路透社）

王岐山稱，保護主義和民粹主義正在抬頭，給全球化帶來嚴重挑戰。他還表示，各國貧富差距擴大有助於解釋反全球化的原因，並呼籲各國政府解決國內問題，而不是諉過於人。

對此，《金融時報》認為，王岐山的演講強烈抨擊了美國，還敦促所有國家不要顛覆全球經濟秩序。

而路透社也指出，王岐山的講話明顯是針對美國。不過，路透社也指出，當被主持人問到中美具體的貿易談判時，王岐山只是說，美中關係是相互不可或缺的。「對抗會損害了雙方的利益。這是一個基本的判斷。」

《華盛頓郵報》也指出，王岐山這是批評美國總統特朗普咄咄逼人的貿易政策。

此外，日媒注意到王岐山關於「不搞技術霸權、不干涉他國內政」的表述。日本經濟新聞及每日新聞都以此為題對王岐山的講話進行了報導。日本經濟新聞在報導中提及美國及盟友對於華為的封殺行動。

《紐約時報》則注意到，最近中國「一帶一路」倡議開始轉低調；在世界經濟論壇上，王岐山沒有親自出席討論「一帶一路」的場次，中方只派出與中國政府有關係的商會代表，以及國有企業主席發表謹慎演説。