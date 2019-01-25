日媒：深圳人工智能走進日常工作　帶來更多幸福的選擇

科技雜誌《連線》（Wired）日本版周四（24日）刊文介紹記者探訪深圳科技園區的經歷，指出園區內企業已將人工智能（AI）技術運用在日常工作中，而這對人來說意味著「更多幸福的選擇」。

日媒前往深圳南方科技園，了解人工智能在日常工作中的應用。（示意圖／VCG）

《連線》日本版記者前往「中國硅谷」深圳南方科技園，進入世界第四高的「平安國際金融中心」，向中國保險業巨頭中國平安保險的負責人了解人工智能的應用情況。

記者獲悉，該公司平均每天會接到100萬個電話，為處理這些電話，人工智能技術被用在聲音識別技術上；而在汽車遭遇事故時，只要向該公司發送損壞部分的照片，一瞬間就能通過畫面分析技術得出所需的維修費用。此外，所有員工平時靠面部識別技術進入公司、用餐、商店結帳，識別機器甚至能夠根據面部的細微表情瞬間判斷出人的心情。

記者還前往科技園附近一間初創公司MINIEYE，該公司開發的汽車計算機視覺軟件，通過AI進行道路圖像分析，來預測車輛碰撞的可能性，減少事故發生機率。

指AI不會完全取代體力勞動者

文章稱，在深圳街頭能夠看見很多監控鏡頭，外國人最初很難適應。這些監控鏡頭未來可以結合面部識別技術，為中國的公安部門所用。

文章最後引述平安科技CEO陳立明指出，城市中到處都有監控鏡頭，人臉識別成為唯一的信用標準，而AI更將取代各種社會勞動力，但這對人來說是「更多幸福的選擇」。他認為，AI並不代表不再有人從事高重複性的繁重體力勞動，只是給人們一個不做的選項。就如同騎單車很累，但即使是汽車普及的今天，亦有人會將騎單車當做一種休閒，但還是有少數人會為工作而騎單車。

（Wired.jp）