美媒：台灣被「武統」後將成美國惡夢　解放軍可直接投送太平洋

兩岸關係近期愈加敏感，隨着大陸領導人習近平早前不承諾放棄對台使用武力，不少輿論亦憂慮台灣被「武統」的後果。 前美國《防務新聞》周刊駐亞洲記者顏文德（Wendell Minnick）周一（21日）在美國《國家利益》網站上發表文章，點出如果台灣一但落入大陸的手中，將變成美國的敵人，而這將是美國最大的惡夢。

隨着大陸領導人習近平早前不承諾放棄對台使用武力，不少輿論亦憂慮台灣被「武統」的後果。（資料圖片）

日、台、非組「海上長城」

文章指出，中國大陸將日本、台灣和菲律賓視為一個長城，著名的美國防務專家科爾（Bernard Cole）稱其為「海上長城」（The Great Wall at Sea）。由於台灣的中央山脈貫穿全台，高度從9000到1萬2000英尺不等，這是中國大陸投送太平洋軍力必須面臨的問題，大陸空軍必須繞過台灣飛行，海軍也必須航經日本控制的琉球群島，大陸的地面雷達無法越過台灣窺視更遠的地方。因此，對中國大陸的空軍和海軍而言，這裡的地理條件都難以克服，除了拿下台灣之外別無選擇。

顏文德表示，如果台灣淪陷，大陸海軍可以使用台灣東北部的蘇澳海軍基地作為潛艇基地，這不僅僅是普通的基地，比起海南島的榆林海軍基地要好得多。在榆林，大陸核潛艇必須離開山洞設施進入水淺的南海。但在蘇澳的海岸外就是水下深淵，潛艇可以有下水後立即消失無踪的絕佳環境。

文章指，大陸對台灣的空軍基地亦感興趣。（中央社）

台灣被「武統」後 台海或將禁通行

不僅是海軍基地，大陸也對花蓮的空軍基地很有興趣。顏文德指，花蓮空軍基地有一個從佳山挖掘出來的巨大「防核」設施。另外，台東的空軍基地也有地下設施，花蓮和台東都能成為大陸空軍戰鬥機的駐地。大陸佔領蘇澳、花蓮和台東的這3個基地，美國和日本將首次面對大陸的空中軍力投射。

顏文德認為，一旦大陸在台灣建立軍事基地，那麼台灣海峽就可能因北京以政治、經濟或軍事理由禁止商業通行，日本和韓國將不得不考慮採取有利於北京的外交政策，美國也無法再從台灣獲得重要情報。因此，當大陸正在以美國二戰期間在太平洋運用過的戰術用於現在的南海，並以這種思維來合理化其軍事擴張，或許美國也應該以相同的思維重新思考其亞洲戰略。