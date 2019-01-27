《聯合早報》引企業高層：中國經濟雖放緩　但AI技術已漸領先他國

新加坡《聯合早報》引述在達沃斯出席世界經濟論壇的企業高管指出，中國經濟雖然開始放緩，但其人工智能領域卻逐漸領先其他國家。

《聯合早報》引企業高層指，中國AI技術已逐漸領先他國。（視覺中國）

《聯合早報》報道引述經常到亞洲區域的黑石集團總裁Stephen Schwarzman指出，中國的AI技術出現「爆炸性發展」。他說，當他去中國時，看到源源不絕的人們開設新公司，往AI領域發展的公司正迅速增長。

報道稱，中國政府推動的「中國製造2025」戰略，將高科技視為優先考量。一些企業高管開始擔心，部分美國企業對於自己已被拋在後頭可能仍毫無意識。

普華永道：美國可能會開始落後

報道引述普華永道（PwC）今年對全球企業高管對AI技術的一項調查，當中顯示84％的中國高層認為，AI比互聯網的影響力還大。不過，僅38％的美國高層有相同的看法。此外，約25%的中國高管表示，他們的公司大量使用AI；但只有5％的美國高管表示公司在大量使用AI。

報道指，中國領導層將龐大的政府資金投入於AI的研究與發展，這種規模就類似二戰期間，美國政府為研發與製造原子彈，而資助「曼哈頓計劃」。當年在「曼哈頓計劃」下，包括Robert Oppenheimer在內的物理學家設計和製造了全球第一顆原子彈。Robert Oppenheimer後來被稱為「原子彈之父」。

報道又引述普華永道全球主席羅浩智認為，如果企業總裁、教育和政府不再在這方面加強的話，美國很有可能會開始落後。