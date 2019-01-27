【委內瑞拉政變】新媒：若政權更換　中國或擺脫被委石油經濟綁架

新加坡媒體《聯合早報》27日（周日）發表分析文章，稱儘管中國一再強調支持馬杜羅是出於遵守不干預內政的原則，但實際上中國在委的經濟活動對該國內政有巨大影響。 分析又指，若委內瑞拉政權更換，可能會給中國帶來擺脫被委石油經濟綁架的機會。

委內瑞拉自行宣誓就任的臨時總統瓜伊多呼籲中國和俄羅斯支持他上位，並承諾中俄將在後馬杜羅時代的委內瑞拉受到歡迎。有分析認為，委政權更換，可能給中國帶來擺脫被委石油經濟綁架的機會。

委內瑞拉23日爆發反總統馬杜羅的全國示威。（視覺中國）

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘分析，在支持委政府的問題上，中俄的態度其實有別。他解釋，俄羅斯支持馬杜羅及其前任查韋斯，主要是出於意識形態，目的是為了在美國眼皮底下保持戰略存在和政治存在。而中國則更多是從實用主義的角度看問題。時殷弘表示，馬杜羅和查韋斯不善經營經濟，以致中國在委內瑞拉的大量投資面臨滅頂之災，中國早已有所不滿。與此同時，委內瑞拉反對黨同中國有了接觸，承諾上台後會尊重先前政府同中國的經濟安排。

中國會接受當權政府

時殷弘說：「中國會全面考察問題，態度有一定的靈活性。經過動盪後，一旦委內政塵埃落定，中國會接受當權政府。」

關注中拉關係的清華—卡內基全球政策中心學者陳懋修（Matt Ferchen）則分析稱，中國與委內瑞拉的關係起初雙贏，但隨著委石油產出崩盤，委政府無法履行石油換貸款協議，這給中國帶來巨大的政治經濟風險。

儘管中國一再強調支持馬杜羅是出於遵守不干預內政的原則，但實際上中國在委的經濟活動確實對該國內政有巨大的影響。查韋斯和馬杜羅沒有以可持續方式發展石油資源和本國經濟，無法在國際上獲取正常的貸款，多年來是依靠來自中國的資金支撐政權。陳懋修認為，委內瑞拉目前出現經濟危機，中國得負部分責任。

中國自2007年以來在委內瑞拉投入620億美元，多數是貸款。中國近年已在逐漸減少對委投入。例如去年向委內瑞拉進口的石油佔總石油進口的3.6%，比上一年的5%少。

（《聯合早報》）