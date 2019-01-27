【華為孟晚舟被捕】撤換麥家廉　前加拿大大使：是中加最嚴重危機

加拿大駐華大使麥家廉被要求辭職，相信與其連番發表涉及華為孟晚舟事件的言論有關。 但前任駐華大使趙樸（Guy Saint-Jacques）形容，麥家廉辭職後令整件事變得更加複雜，是中國與加拿大自1970年建交至今最嚴重的外交危機。

據加拿大傳媒《CBC》引述趙樸指，麥家廉是因為其最新一次對孟晚舟事件的評論而要辭職，後者稱如果美國放棄向加拿大提出引渡要求，對加拿大而言會是好事，「我認為總理杜魯多別無選擇，只能要求麥家廉辭職，在我看來，他（麥家廉）應該表現得更加克制」。

報道又引述加拿大保守黨領袖謝爾（Andrew Scheer）表示，事實上杜魯多的決定已經「來得太遲」。早在麥家廉第一次發表評論時，謝爾就呼籲要解僱麥家廉。但杜魯多當時回應指加拿大政府的重點，是要在中國被捕的加拿大前外交官康明凱和商人斯帕弗獲釋，召回麥家廉對此事並無幫助。

麥家廉連番發表涉及華為孟晚舟事件的言論後被臨時撤換。（視覺中國）

另一方面，加拿大新民主黨眾議院議員Hélène Laverdière則認為，麥家廉的失言會令到整件事複雜化，但所造成的混亂卻不會幫助到加拿大。Hélène Laverdière提到，如今加拿大仍然非常關注美國總統特朗普的立場，不能讓法治成為他與中國進行貿易談判時的籌碼。趙樸的意見與Hélène Laverdière十分相似，現今駐華大使出缺，任命新大使可能要花上數個月的時間，令中加已經開始破裂的關係變得更加緊張。趙樸形容，麥家廉辭職後令整件事變得更加複雜，是中國與加拿大自1970年建交至今最嚴重的外交危機。

多倫多大場學政府學教授Lynette Ong更指出，中國相當受中國歡迎，加拿大政府或有需要說明原因，「解僱一個他們（中國）真正信任的人，我想我們需要向中國當局做一些解釋」。

（CBC）