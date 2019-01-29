習近平夫婦觀看朝鮮藝術團演出屬罕見　韓媒：展示對朝幫助和支持

朝鮮友好藝術團到訪北京演出，周日（27日）更獲得中共總書記、國家主席習近平和夫人彭麗媛到場觀看，兩人其後上台與一眾表演者握手和合照。 消息人士指，習近平夫婦觀看這樣的演出並與演出人員一起拍照，情況都十分罕見。有韓媒認為，這顯示中國對朝鮮的幫助和支持。

習近平夫婦觀看朝鮮藝術團表演，並與演出者合照。（新華社）

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《多維新聞》引述消息人士指，既不是接待外國領導人訪華，國家主席習近平及其夫人到場觀看這樣的演出是非常罕見的事例，與演出人員一起拍照也是一件十分罕見的事。另外，觀看演出當日，習近平會見朝鮮勞動黨中央中央副委員長、國際部部長李洙墉，這也是一件很不符合慣例，且十分罕見的事。

對此，《韓聯社》分析認為，習近平夫婦給予朝鮮最高規格的禮遇，是中美在貿易、外交都存在矛盾，以及朝鮮核問題堆積的大背景下，中國向國內外展示對朝鮮的幫助與支持，藉此表達中國要應對美國的強烈施壓。

中國藝術團訪朝亦曾獲金正恩到場觀演

《多維新聞》報道引述相關人士表示，這種情況與2018年中共外聯部部長宋濤率領中國藝術團到訪平壤時一樣，當時獲金正恩以及朝鮮高層觀看中國藝術團演出，並且上台與演職人員合照，宋濤一行亦獲金正恩接見。

報道指，中國與朝鮮採取同步的動作，對朝鮮如此的歡迎，主要是因為美國主導下聯合國對朝鮮的制裁。在美國的制裁下，中國不能向朝鮮提供大規模的援助或者是經濟合作，只能通過這種破格待遇來表示中國的誠意。另有消息人士透露，每遇到與朝鮮有關的活動，中國領導層總是提供最高的待遇，中朝通過這種「蜜月關係」提高合作能力；但同時也反映出，現在中國沒有什麼給朝鮮的。

（韓聯社／多維新聞）