劉鶴率團赴美談判之際孟晚舟被起訴　日媒：中國克制對美怒火

正當中美舉行高級別貿易談判之際，美國宣布起訴華為及其副董事長孟晚舟。儘管美方有意將兩個事件分拆處理，但多個關鍵節點的重合引發外界不少遐想。 日媒《產經新聞》29日報道稱，中國政府雖然一再施壓加拿大，但還是避免過度刺激美國，因為中國仍極為重視中美談判。

中國國務院副總理劉鶴率領中方代表團於28日抵達華盛頓的同一天，美國宣布起訴華為及其副董事長孟晚舟。（資料圖片）

報道稱，孟晚舟於在加拿大被捕後，中國政府即刻展現出強硬姿態表示「絕對不會坐視不管」。之後，中國政府相繼以「危害中國國家安全」的罪名逮捕了兩名加拿大公民，隨後又判決一名加拿大涉毒公民死刑，以這些手段持續對加拿大政府施壓，但始終無法讓美國放緩對孟晚舟及華為的調查。

報道還稱，中美部長級貿易談判在1月30日舉行，中國也在極力避免過度刺激美國。美國正式起訴孟晚舟後，中國外交部發言人耿爽警告加拿大「不要為了美國火中取栗」，但耿爽在被問及起訴孟晚舟是否會影響中美貿易談判時，他表示「希望中美雙方經貿團隊能夠按照兩國領導人達成的重要共識，積極努力、相向而行，爭取達成一個雙方都能接受的解決方案」。

中國外交部發言人耿爽召開例行記者會回應美國引渡孟晚舟。（資料圖片）

《產經新聞》認為，中國對美國一直極度克制，這與對加拿大採取的措施形成鮮明對比。報道又引用中國北京的政治學者的話稱，「於中國而言，目前最重要的是取得貿易談判的成功，其他的都排在第二位」。日本時事通信社則認為，美國即使要成功引渡孟晚舟也需要耗費較長時間，這一段期間，中國將做好長期戰的準備，繼續努力動搖加拿大。

（產經新聞）