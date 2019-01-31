日媒：聯合國報告將指出朝鮮違反制裁　向華出售漁業權以獲取外匯

據日媒共同社今日（31日）報道，有外交消息人士透露，聯合國安理會朝鮮制裁委員會專家組近期的報告預計將指出朝鮮違反制裁，向中國漁業相關人士出售漁業權，以從中獲取外匯。

報道稱，這是該報告首次觸及朝鮮圍繞漁業權逃避制裁的實際狀況。專家組認為這是朝鮮的重要收入來源。外交消息人士又透露，在2018年1月至11月，在日本海等處發現15艘以上中國漁船持有朝鮮的漁業許可證，還有中國漁船懸掛朝鮮國旗。

此外聯合國成員國向專家組提供的資料顯示，有一名中國漁業相關人士證實，朝鮮近海有200艘左右的中國漁船在作業。

日本外相河野太郎去年曾指出朝鮮出售漁業權，呼籲各國徹底履行制裁。（資料圖片/視覺中國）

報道又稱，在位於日本專屬經濟區的能登半島海域的槍烏賊優質漁場，疑似朝鮮或中國籍的船隻違法作業的情況十分猖獗。日本政府相關人士稱，日本也已將海上保安廳等獲得的資料提供給專家組。

河野太郎去年已指出朝鮮出售漁業權

安理會2017年12月在朝鮮發射新型洲際彈道導彈後加強制裁朝鮮，朝鮮漁業權交易也被禁止。日本外相河野太郎在2018年9月召開的安理會部長級會議上，就朝鮮逃避制裁的事宜指出了其出售漁業權問題，呼籲各國徹底履行制裁。

（共同社）