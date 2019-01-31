【封殺華為】德國情報部門警告：行動通訊有可能被監聽或癱瘓

多國擔心華為等中國企業參與5G網絡建設會對國家安全構成威脅，有傳美國政府在過去一年秘密向各國施壓，要求聯合封殺華為及其他中資企業。 近日，更傳出德國情報單位警告，如果採用華為的5G設備，德國的行動通訊將有被監聽甚至癱瘓的風險，應該排除華為參與5G建設。德國官員透露正打算修法，將中國廠商排除在5G建設之外。

德國情報局前任局長辛德勒受訪時表示，德國的通訊萬一被切斷，政府是完全沒有準備的。（路透社）

據德國第一電視台（ARD）報道，德國情報單位警告，中國可能在華為的產品裝置「後門」，為了國家安全，避免通訊被監聽，應該排除華為參與5G建設。

除了被監聽的風險，德國情報單位更擔心的是在國與國之間出現外交危機甚至交戰情況時，中國有能力讓整個行動通訊系統癱瘓。

德國聯邦情報局（BND）前任局長辛德勒（Gerhard Schindler）受訪時表示，這種情況不是不可能發生，德國政府對通訊被切斷完全沒準備，也不知該如何因應。

德國與許多西方國家對華為有疑慮，原因之一是中國是獨裁國家，根據中國去年修訂的國家情報法，政府可迫使企業交出在國外收集到的情資。辛德勒強調，中國情治單位對民營企業一樣有掌控權。

該報道還說，德國政府正打算修改電信法，只允許產品沒有任何政府介入可能性的廠商參與通信建設，不直接點名中國，而是用迂迴的方式將華為等中國廠商排除在5G建設之外。

此外，對於華為，德國政府也首度公開表示疑慮，其外交部發言人表示，華為是中國企業，當然必須遵守中國法律，「其中幾句條文讓我們相當擔心，例如中國企業有義務與情治單位合作」。

德國是華為重要的海外市場，華為在德國有2500名員工，西部大城杜塞道夫（Duesseldorf）是華為歐洲總部的所在地。

（中央社）