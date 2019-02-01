【中美貿易戰】談判取得進展　華學者：仍需排除政治外交「地雷」

中美代表當地時間1月31日結束在華盛頓一連兩天的貿易談判，白宮發聲明指「有成效」，官媒《新華社》亦在通稿中稱「取得重要階段性進展」，談判中中美雙方明確了下一步磋商的時間表和路線圖。不過有中國學者指出，中國和美國還需要排除政治外交「地雷」。

政治「排雷」需頂層解決

據新加坡《聯合早報》1日報道，中國現代國際研究院世界經濟研究所原所長陳鳳英表示，中美雙方此輪談判後的聲明文字都比上輪談判後明確，中方帶著誠意去談，美方對談判基本滿意。

但陳鳳英表指出，一個全面的經貿協議，不僅僅涉及經濟、貿易、科技的問題，同時也涉及政治和外交。她認為，要在政治方面排雷，不是一般層面的官員可以做到的，只能在頂層層面解決。而中美領導人仍以「朋友」相互稱呼，這意味頂層溝通還是通暢。

中美貿易談判結束後，中國國務院副總理劉鶴會後與美國總統特朗普會面，轉交了中國國家主席習近平的信件。 （美聯社）

爭取「停火協議」最理想

報道也引用了中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮的觀點稱，白宮聲明的措辭依然很強硬，也沒有明確回應中國的關切，例如開放市場讓中國購買美國高科技產品。金燦榮認為，美國對談判基本滿意，但不是完全滿意。中國應該是做了很大的努力，也就是讓步，例如在貿易平衡問題上購買更多美國產品。”

金燦榮還指出，就算兩國元首2月會晤能取得階段性的協議，但應該還是無法根本解決問題，最理想是能爭取到再一個停火協議。他認為中美經貿問題要獲得較根本的解決，只能等2019年下半年或年底中國經濟環境逐漸提升、美國經濟相對變差。

美國總統特朗普重申3月1日是雙方達成協議的「硬性截止期限」（hard deadline），如沒有取得令人滿意的結果，美國將會如期調升中國貨進口關稅稅率。（美聯社）

此次貿易談判是自2018年12月中美領導人達成為期90天的貿易停戰以來最高級別會談。會後白宮發表聲明，指兩國進行有成效的談判，但強調還有許多工作要做，並指總統特朗普重申3月1日是雙方達成協議的「硬性截止期限」（hard deadline），如沒有取得令人滿意的結果，美國將會如期調升中國貨進口關稅稅率。

（聯合早報）