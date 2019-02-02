13名美國會議員聯署　望提名在囚維族學者伊力哈木逐諾貝爾和平獎

在2014年被控以分裂國家罪判處終身監禁的新疆維族學者伊力哈木．土赫提，獲美國13名跨黨派國會議員聯署致信諾貝爾和平獎委員會主席瑞斯．安德森，希望提名其為2019年度的諾貝爾和平獎候選人。 聯署信中寫道「我們相信，沒有人比土赫提教授更能獲得委員會在2019年的認可，他象徵着在中國為和平與人權進行的和平鬥爭」。

有份聯署的美國佛羅里達州參議員魯比奧表示，在現今中共嚴重侵犯被關押在新疆「再教育營」的100多萬維吾爾族人和其他少數民族穆斯林人權時，「這項提名再及時不過了」。

對於伊力哈木獲美國國會議員聯署致信希望提名，其女兒回應指感到非常開心，並透露在新疆的親戚已至少有半年時間無法到監獄探望，無人知曉近況如何。

伊力哈力在2014年被判處終身監禁，罪名是分裂國家。（資料圖片）

《美國之音》分析認為，伊力哈木若能獲頒諾貝爾和平獎，其現時被監禁的情況將會更能引起國際社會關注，要求中國放人的壓力亦會愈來愈大。但值得一提是，中國首位諾貝爾和平獎得主劉曉波同樣是在獄中獲獎，但最終從獲獎的2010年至罹患肝癌病逝的2017年期間，他都無法離開中國到挪威領獎。

在北京，中國外交部發言人耿爽在周五（1日）的例行記者會上被問到此事時，他表示伊力哈木的所作所為意在分裂國家，煽動仇恨，為恐怖主義正名，無論是在任何國家都不被允許，希望國際社會能應認清是非曲直。

（美國之音）