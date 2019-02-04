【中美角力】德媒引專家：幸好有特朗普對付中國　德企可從中得益

在德國媒體《每日鏡報》近日的一篇有關中德貿易的採訪中，德國商業銀行首席經濟學家克萊默指出，北京對外企採取不公平競爭措施困擾著德國商界，不過多虧現在有特朗普來幫忙。

中國國務院副總理劉鶴早前率團前往華盛頓與美國展開雙方高層貿易會談。圖為劉鶴與特朗普會面並向其轉交習近平的信件。（美聯社）

該文章題為「幸好我們有特朗普」。關於2019年德國的經濟形勢，克萊默表示，中國的經濟放緩，德國的出口依賴型產業因為中國訂單減少而受到影響。從這個角度講，德國經濟與中國並存。當被問及德國如此依賴中國是否會有問題時，克萊默回應稱：「在全球貿易往來中，某種依賴總是會存在的。問題不在我們向中國出口了多少，而在於中國的不公平態度。比如強迫轉讓技術。另外，德國企業在中國的生存環境還是比中國本土公司更難。」

在應對中國方面，克萊默表示：「幸好我們有特朗普，他正在關心這些話題。」採取關稅這種方式當然冒險，並且給出口產業帶來不確定性，「不過人們同時也應該意識到，與之前相比，中國採取了更多行動。如果特朗普最終能讓北京做出讓步，不僅僅是美國，德國公司也會因此受益」。

瑞士媒體：中國疲弱會構成危險

瑞士媒體《新蘇黎世報》近日發表的一篇題為「疲弱的中國也會構成危險」的客座評論，表示如果中國和美國差距縮小，符合國際社會的利益。文章作者是圖賓根中國中心主任施寒微，施寒微認為一個疲弱的中國會給國內的自由、多元、民眾的自我決定權和少數民族構成威脅。同時，因為中國的每一屆政府都會通過提倡民族主義情緒來彌補這種不足，這樣的中國也會給全球和平帶來威脅。

施寒微又稱，一個強大的中國卻有助於維護世界和平，「這樣的中國將繼續與國際組織接觸，積極參與斡旋全球問題和挑戰」。

（德國之聲）