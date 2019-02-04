中國宣布擴大家電產品補貼　英媒：意在緩解經濟增長減速

1月29日，國家發改委、工信部、商務部等十部門聯合出台《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案（2019年）》（俗稱「促消費24條」），當中包括擴大家電產品補貼等措施。有英媒報道指，官方意在緩解經濟增長減速。

北京市已於本月1日率先啟動新一輪為期三年的節能補貼新政，符合條件的消費者購買使用電視機、電冰箱、洗衣機等15類「節能減排」商品，官方給予單件最高可達800元的資金補貼。（資料圖片）

按照「促消費24條」內容，官方分三大方向鼓勵家電消費，包括鼓勵地方政府對綠色、智慧家電銷售的補貼；鼓勵地方政府對家電「舊換新」給予補貼；以及積極展開消費扶貧帶動貧困地區產品銷售。國家發改委預估，一旦該政策在國內全面推廣，2019年至2021年間，預計將拉動消費達7000億元（人民幣，下同）。

據了解，北京市已於本月1日率先啟動新一輪為期三年的節能補貼新政，符合條件的消費者購買使用電視機、電冰箱、洗衣機等15類「節能減排」商品，官方給予單件最高可達800元的資金補貼。

英國《路透社》報道指，中國政府這一舉措的詳細情況，以及是否會向其他中國城市推廣，目前尚不清楚。不過一些中國家電企業，如美的和格力的股票已在市場上受到消息刺激而上漲。

報道又認為，中國官方意在緩解經濟增長減速。不僅是家電補貼，政府也正在採取金融鬆動與減稅等政策以刺激消費。