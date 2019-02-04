美環保組織籲中國人少食豬肉　中國網民反駁：西方人也該少食牛肉

豬年將至，有美國環保組織呼籲中國人少吃豬肉，稱這有助於減低溫室氣體排放。 不過，相關說法卻引起中國網民不滿，大多認為這是把環保問題怪罪在「中國人食豬肉」上，但西方人自身也消耗不少牛肉。

美環保組織籲中國人少食豬肉，引起中國網民不滿。（視覺中國）

中國對豬肉的消耗量高於其它任何國家，約佔全球總消費量的一半，從水餃、炒菜到火鍋，很多料理都需要用到豬肉。就此，設在美國的環保組織「野生救援」（WildAid）中國氣候主管Jen Leung表示，如果中國人減少一半的豬肉食用量，在未來10年將可以降低幾乎10%的溫室氣體排放。他又呼籲：「為了向豬年致敬，嘗試少吃一點豬肉。」

據聯合國糧食及農業組織（U.N. Food and Agriculture Organization，FAO）的調查，全球14.5%的溫室氣體排放源自飼養牲畜，是造成全球暖化的主要因素之一。

不過，相關說法卻引起中國網民不滿，大多認為這是把環保問題怪罪在「中國人食豬肉」上，稱西方人自己也消耗不少牛肉，是典型的「只許州官放火，不許百姓點燈」：