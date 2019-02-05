【效法中國】德媒：德政府冀扶科研發展　學者反對指不利市場競爭

目前，中國及美國政府都在為本國的重要產業投入巨資。中國政府2015年出台了「中國製造2025」戰略，向10個未來關鍵產業的企業提供大量資助。德媒近日報道稱，德國將推出被指效法中國的《國家產業戰略2030》，但卻遭遇了不小的非議。

中國政府2015年出台了「中國製造2025」戰略。德國近日將推出被指效法中國的《國家產業戰略2030》。（資料圖片）

德國經濟部長阿特邁爾早前透露，會在5日（周二）發布《國家產業戰略2030》。根據德國《世界報》獲得的該方案草案，德國政府今後將為本國企業提供更有針對性的支持，從而增強競爭力。據悉，這份文件甚至指出了九大「關鍵產業」，西門子、蒂森克虜伯、德意志銀行等企業甚至還被「點名」，原因則是「這些企業的長期成功對德國的國家經濟利益有著重大意義」。文件指出，為了確保重點企業的未來競爭力，應當降低企業兼併的難度。

報道稱，分別來自德國及法國的西門子鐵路部門與阿爾斯通有意通過合併來整合資源，從而與來自中國的中車集團在全球市場上抗衡。阿特邁爾對此暗示支持，稱德國面臨的對手正在利用強有力的國家產業戰略支持來佔領全球市場，德國必須加強競爭力。

圖片攝於慕尼黑車站。較近的高鐵由法國阿爾斯通公司製造，較遠的則由德國西門子公司製造。（路透社）

根據《國家產業戰略2030》計劃，德國政府應當出面協調建立跨企業的​​聯合體，來共同進行電動汽車電池的開發、人工智能研究等工作；最終目的則是「確保或重奪德國、歐盟的科技領先地位」。

學者：中國式的產業政策不可以成為選項

但是《國家產業戰略2030》尚未正式出爐，便已經受到了各界的質疑。曼海姆大學的宏觀經濟學教授格呂納批評，對於德國而言，「中國式的產業政策不可以成為選項」。他認為這種做法不利於市場競爭，最終只會提高消費者的負擔。格呂納明確反對西門子鐵路部門與阿爾斯通的合併計劃。

科隆德國經濟研究所所長許特也表示，他原則上反對阿特邁爾組建「旗艦企業」的做法，但他也承認，中國式的政府主導經濟體所構成的挑戰也是現實存在的。許特又稱，「人工智能等新科技將決定今後一個世紀的全球經濟結構。中國正在以國家資助的形式參與競爭，我們不能袖手旁觀」。

阿特邁爾則駁斥了外界指責其搞計劃經濟的批評。他說：「國家只能起推動作用，投資最終還是需要由私人企業來進行。作為政府，我們必須制訂框架，從而能夠動員更多的私有資本」。

（德國之聲）