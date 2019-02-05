法國學者談兩岸關係：北京會為國民黨勝出總統大選創造條件

法國文化廣播電台近日在其節目「外交事務」邀請數名學者談論兩岸形勢。有學者認為北京會為國民黨創造2020年總統大選勝選的條件；也有學者說，台灣並不孤立，北京對台施壓會導致反效果，凸顯北京太粗暴。

蒙田研究所亞洲計畫主任杜懋之（Mathieu Duchatel）認為，在台灣的2020年總統大選之前，習近平應不會再以民族主義刺激台灣選民，就如去年底縣市長選舉前的數月內，北京都未派軍艦繞台、威脅台灣，北京想要的是創造讓國民黨勝選的條件，以便未來進行政治協議的談判。

有學者稱，假如民進黨繼續執政，在美國總統特朗普強力支持台灣的情況下，料想北京會加強對台施壓。（資料圖片）

杜懋之說，2020年選舉對未來形勢發展至關緊要，要不就是國民黨上台，北京會希望與其合作、談協議，但這對國民黨來說也會很困難；要不就是民進黨繼續執政，在美國總統特朗普強力支持台灣的情況下，可以料想北京會加強對台施壓。

學者：加強對台施壓凸顯北京太粗暴

里昂政治學院講師高格孚（Stephane Corcuff）表示，不應把台灣想得很孤立，台灣創意無限，透過非政府組織、文化外交、公眾外交等方式與各國往來，且在美國等地已有一些對北京的不信任感，例如美國聯邦眾議院表決通過支持台灣重獲世界衛生組織觀察員地位，就是很強烈的跡象之一。

他說，當北京加強對台施壓，會有另一種趨勢興起，凸顯北京走得太遠、太快、太粗暴，北京或許保有利用戰爭來威脅的選項，但大家會意識到還有一個簡單的選擇，就是繼續維持現狀。

法國國際關係研究所亞洲中心主任尼可拉（Francoise Nicolas）認為，北京持續向台商和台灣學生提供誘因，想把他們留下，但「目前不確定這項策略有效」，況且中國大陸經濟成長減緩，可能反而促使企業返台，或前往東南亞其他國家。

戰略研究基金會亞洲部門負責人倪雅玲（Valerie Niquet）則提到，日本首相安倍晉三執政以來，很重視與台灣的關係，雙方往來非常緊密，若台灣海峽發生衝突，在戰略和經濟上對日本穩定會有顯著衝擊，日本近年試圖加強防衛能力，萬一出現衝突，也可扮演一定角色。

（中央社）