【中日關係】安倍晉三用普通話拜年　內媒：傳遞三個非同尋常訊號

日本首相安倍晉三日前破天荒親自拍片祝賀農曆新年，甫開首更用普通話稱「大家過年好」。 有內地傳媒分析，安倍此舉傳遞三個非同尋常訊號，包括中日關係已進入新階段、安倍視國家利益高於個人尊嚴，以及東亞地緣政府正在發生重大而深遠變化。

文章指，安倍拍片祝賀農曆新年，相信是要「趁熱打鐵」，進一步深化中日關係，謀求日本國家利益最大化，例如在片中提到「百聞不如一見」，希望中日兩國國民多到對方國家看看，「中日關係正進入一個全新的階段，甚至很可能，進入新的蜜月期」。

文章認為安倍晉三此舉反映其將國家利益放在個人尊嚴之上。（視覺中國）

其次是安倍能夠將個人尊嚴放在國家利益之下，「開口第一句就是中文，拉近關係，你能想像普京或其他國家領導人第一句話，就是日語，然後怎麼的怎麼的嗎？」文章認為國家利益和個人尊嚴，安倍毫無疑問是選擇前者，「哪怕這有損於自己的面子，甚至在外人看來，多少還有些屈辱。但君子豹變，確實讓人不由不佩服，這才是真正的政治家」。

至於第三個訊號，文章認為自從去年的「特金會」後，朝鮮半島局勢急劇改繳，朝鮮開始走出孤立，而第二場「特金會」亦即將在越南舉行，東亞地緣政治的深刻調整仍然在繼續。不但日俄關係靠攏，解決北方四島問題已到了關鍵時刻，甚至日韓關系迅速惡化，日美國關係亦正變得十分微妙。

日本如此致力於改善中日關係，尤其曾多次表示要在多邊主義和自由貿易加強合作，全因為貿易就是日本經濟的「生命線」，「中國顯然就是一個籌碼，甚至有外媒就分析，如果沒有特朗普，估計安倍去年還不會那麼快來中國」。

但文章在最後表明，中日關係如今的發展是大勢所趨，中國崛起後，首要就是中華文化圈的整合，「作為該文化圈中的大國，中日應該成為朋友，最好也成為朋友」。若能實現這一點，對中國或對日本而言，整體的國家利益都是極其巨大，「還是那句老話：沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，只有永遠的國家利益！」

（牛彈琴）