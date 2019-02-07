【需求龐大】馬國熱帶雨林變榴槤種植園　外媒：全因中國人愛吃

有「果王」之稱的榴槤是不少人的心頭好，惟有報道指原產地之一的馬來西亞，為迎合有龐大需求的中國市場，當地農民紛紛大規模開闢森林種植榴槤。其中在中部的勞勿地區，一整片熱帶雨林更已被砍伐殆盡，目的就是要種植榴槤出口到中國。

據《法新社》報道，如今愈來愈多原本只是經營小型果園的馬來西亞農民，轉向以工業模式來種植榴槤，結果導致新一輪森林破壞問題。環保組織PEKA成員Sophine Tann認為，背後原因正正就是中國人愛吃。例如馬來西亞最出名的榴槤品種「貓山王」，在北京的攤檔中售價要800元人民幣，比當地貴上好幾倍。檔主直言，馬來西亞榴槤的銷情甚佳，顧客甚至不計較價錢，只求能吃到最好的馬來西亞榴槤。

榴槤是不少人的心頭好。（法新社）

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報道指，勞勿地區最近有一個熱帶雨林消失，為建設新的榴槤種植園騰出空間，如今已可見到大量榴槤樹苗生長在裸露的山坡上。該種植園現址過去是保護區，但政府其後批准砍伐樹林以種植榴槤。PEKA擔心，此舉會令老虎、大象等野生動物的棲息地消失。

報道又提到，馬來西亞榴槤在中國相當受歡迎，2018年頭8個月的出口總額高達180萬美元，是2017年同期的兩倍以上。當局更有意在今年8月與中國達成新協議，令急凍榴槤能更加便利出口，同時在2030年前將榴槤產量增加一倍以上，達44.3萬噸。

（法新社）