嫦娥四號登月背被NASA拍到　美媒：進一步證明這一壯舉的成功

美國國家航空航天局（NASA）上周三（1月30日）用月球勘測軌道飛行器（LRO）拍攝到中國嫦娥四號探測器的著陸點，該機構研究人員在月球勘測軌道飛行器的任務網誌上發布了這張照片。 美國《商業內幕》（Business Insider）周三（6日）報道稱，在中國完成歷史性的嫦娥四號登月任務一個月後，NASA發布的這張照片進一步證明這一壯舉是成功的。

NASA科學家在上周三拍攝的照片中發現著陸器和月球車，黃色箭頭指向著陸點。

NASA的科學家上周三（1月30日）拍到的照片中發現了著陸器和月球車，黃色箭頭指向著陸點。NASA的月球研究員羅賓遜（Mark Robinson）在網誌文章中說，飛行器在拍攝這張照片時，距離著陸點有330多公里，令嫦娥4號著陸器「只有大約兩個像素那麼寬」，而「小月球車在照片中根本找不到」。

《商業內幕》報道指，嫦娥四號探測器降落在直徑185公里的馮．卡門隕石坑內。它是南極-艾特肯盆地的一部分，該盆地直徑約2500公里，形成於39億年前的一次碰撞，撞擊可能將月球的深層地質層濺到月球表面，使它成為一個特別有價值的研究領域。

報道指出，中國方面最初沒有公布嫦娥四號具體著陸位置。因此，在中國官媒分享第一次著陸的圖像後不久，NASA的另一名月球科學家Noah Petro將其與月球勘測軌道飛行器拍攝的圖像進行了對比，確定了嫦娥四號探測器在馮．卡門隕石坑內的準確位置。

值得一提是，這並不是NASA第一次使用月球勘測軌道飛行器研究中國登月。2013年12月，NASA科學家們利用該飛行器定位了中國在月球表面的嫦娥三號探測器。

（商業內幕）