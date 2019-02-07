【新疆再教育營】斥海康大華淪中共「木偶」　美國會議員籲施制裁

據《美國之音》報道，一名國會參議員在當地時間周三（6日）呼籲要制裁中國新疆黨委書記陳全國，同時又名批評兩間監視設備製造商海康威視及大華技術，稱兩者是中共及解放軍的「木偶」，有份協助壓迫新疆維吾爾族等少數民族穆斯林。

「再教育營」內不少監視設備據報都是由海康威視及大華技術的產品。（資料圖片）

大量維族等少數民族穆斯林被關押在「再教育營」。（資料圖片）

來自阿肯色州的共和黨國會參議員湯姆．科頓（Tom Cotton），在華盛頓智庫哈德遜研究所一場有關新疆問題的研討會上表示，中國尤其新疆地區已成為英國小說《1984》中監視國家「大洋國」的現實版，數以百萬計的維族人被拘押監視，「眼光總是盯着你，不論是睡着還是醒着，工作還是吃飯，在澡盆裏還是在床上，無處可逃。」

科頓敦促國會通過他亦有份聯署的《維吾爾人權政策法案》，同時動用被稱為「人權惡棍法」的《全球馬格尼茨基人權問責法》施以制裁，他又用「在西藏和新疆的奴隸主」來形容現任新疆黨委書記陳全國。

科頓形容陳全國是「在西藏和新疆的奴隸主」。（資料圖片）

科頓其後點名批評海康威視及大華技術，認為美國亦要一併制裁此類公司，「和它們的『表親』華為、中興一樣，這些公司是中國共產黨和中國人民解放軍的木偶。我們應該禁止它們進入西方市場。」另一方面，美國亦要阻止本地公司協助中國建設其「邪惡帝國」，例如正在中國從事尖端人工智能研究的Google，以及間接幫助中國設立少數民族基因數據庫的DNA測序儀製造商Thermo Fisher Scientific，並狠批「這是21世紀的上吊繩，賣這些產品的資本家最終只會把自己吊死。」

（美國之音）