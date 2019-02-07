美人權組織：中國打壓維吾爾文化　已關押338名維族知識分子

位於美國華府的維吾爾人權計劃上周發布一份報告，表示中國當局正在新疆大規模關押維吾爾知識份子，目前已知有338名大學教授、記者、編輯與歌手被關在再教育營中。其中，有五人已確定在關押期間死亡。

新疆巴巴音郭楞蒙古自治州的去極端化教育中心。（資料圖片）

位於美國華盛頓的人權組織維吾爾人權計劃 (Uyghur Human Rights Project) 上周發布一份報告，指出中國政府可能正透過大規模關押維吾爾知識份子，在新疆展開一場對維吾爾文化與身分的打壓。

報告稱，中國政府自2017年4月開始，將據稱逾百萬少數民族穆斯林關押到再教育營內，其中包含至少338名維吾爾族知識份子。

該報告指出: 「由於知識份子在維吾爾人生活中扮演重要的角色，導致他們成為中國政府迫害的目標之一。許多原先被中國政府公開讚揚的知識份子，也因北京近來加強打壓各種民族文化，而被政府以各種不實的罪名起訴。 」

其中，某些大學及媒體因在推廣維吾爾文化及語言上扮演舉足輕重的角色，而成為中國政府主要打壓的目標。新疆大學、新疆教育出版社以及喀什教育出版社都有大量成員遭關押。該報告表示，這些針對性十足的打壓反映了中國政府過去幾十年來，試圖系統性地將維吾爾語從日常生活中移除。

新疆一處再教育營內情景。（網絡圖片）

維吾爾人權計劃的資深研究員薩德祖斯基(Henryk Szadziewski)表示:「中國政府透過關押知識份子來試圖破壞維吾爾文化與身分認同的基礎，而維吾爾知識份子已被北京認定為可能帶領維吾爾族人群起反抗政府壓迫的一群人。 」

住在美國的辛塔什 (Bahram Sintash) 自從2017年12月起，便與他的父親馬木提 (Qurban Mamut) 失去聯繫。馬木提是一名作家兼編輯，曾在由中國共產黨控制的《新疆文化》雜誌擔任總編，並在2011年退休。

辛塔什眼中，父親一向謹慎行事，但是根據友人的說法，他的父親在2017年12月被送進再教育營。辛塔什至今仍無法親自證實這件事，以及了解他父親的健康狀況。辛塔什稱: 「我相信我父親被關進再教育營的其中一個原因，是因為中國政府正在大規模打壓推廣維吾爾文化的人。」

住在美國的辛塔什 (Bahram Sintash) 表示，他父親被捕後，母親主動在微信上屏蔽了他。（德國之聲）

目前，辛塔什的母親已在微信上屏蔽了他。而辛塔什雖然自去年起便積極透過各種管道替他父親發聲，他也慢慢了解到他的公開言論，可能危害到他在新疆的家人。他說: 「所有流亡海外的維吾爾族人都必須面臨是否該公開批評中國政府的抉擇，因為中國政府可能因為我們公開發言而威脅我們的家人。 」

研究維吾爾音樂的美國學者愛麗絲·安德森 (Elise Anderson) 表示: 「中國政府大規模關押維吾爾藝術家與學者的行為，證明了他們不想容忍任何意圖發揚維吾爾文化的藝術或學術行為。他們的所作所為在維吾爾社群中製造了恐慌，迫使原本志在發揚維吾爾文化的知識份子，開始發表讚揚習近平或中國共產黨的作品。」

（德國之聲）