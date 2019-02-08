【中美角力】美助理防長：中國不完全遵國際秩序　美國須與之競爭

美國國防部亞太事務部助理部長薛瑞福（Randall Schriver）在一個公開場合中表示，美國之所以要與中國競爭，是因為中國想把世界改變成「威權模式」。薛瑞福認為，中國一直自命是國際秩序的捍衞者，實際其所謂的國際秩序卻是「有選擇性」且「不完全」，美國必須展示有能力維持以制度為基礎的國際秩序。

美國智庫「國家亞洲研究局」（The National Bureau of Asian Research）當地時間周四（7日）在美國華盛頓舉行一個題為「中國擴張的戰略野心」報告發布會，薛瑞福發布主題演講。薛瑞福表示，美國必須要與中國競爭，是基於以下幾點原因。

薛瑞福強調，美國與中國競爭是要保持優勢，維持在國際及區域上的影響力，如此才能有能力推行、支持及保護以制度為基礎的國際秩序。（視覺中國）

首先是中國想把世界變得與其與威權模式相一致；第二就是中國會侵犯他國主權，改變其行為以更符合喜好。至於第三，薛瑞福指中共的治理，不論在人權上或尊嚴上都愈來愈威權和殘酷。第四則是美國與中國競爭，「是因為中國認為他們與我們在競爭，他們在發展能力，目的就是要削減我們的優勢，而且他們的行動是以修正主義的願景為指導。」

薛瑞福強調，美國與中國競爭是要保持優勢，維持在國際及區域上的影響力，如此才能有能力推行、支持及保護以制度為基礎的國際秩序。但薛瑞福同時指出，對美國嵺言競爭不代表對抗，更非衝突，「在美國文化裏，如果是公平和安全的競爭的話，應該對雙方都有利。」

薛瑞福又提到，從中國軍事現代化目標就可看到中國確是將美國當作競爭對手，「中國已經進行了幾十年的軍事現代化，在我看來，其中很大一部分是為了應對他們關心的『突發事態』下美國的干預。」薛瑞福舉例，在上世紀90年代的台海危機，中國隨後就大力發展導彈技術，「他們長期以來的興趣一直是應對我們（美國）的能力，並不是因為我們現在執行的自由航行行動， 而是因為他們把我們看作競爭者。」

（美國之音）