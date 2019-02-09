【銀彈攻勢？】傳騰訊12億投資「美版高登」Reddit　言論審查遭疑

據美國科技媒體TechCrunch日前報道，美國知名網上論壇Reddit 即將獲得新一輪巨額融資，金額達3億美元（約合23.4億港幣），其中首筆1.5億美元（約合11.7億港幣）來自騰訊。完成此輪融資後，Reddit的預期估值可能達到30億美元（約合234億港幣）。 據了解，被網民稱為「美國高登」或「美國連登」的Reddit網站創建於2005年，目前官方統計的月活躍用戶數超過3.3億，是美國流量第五大的網站，排在Google、Youtube、Facebook和Amazon後面。

Reddit 是以網友言論為基礎產品的矽谷公司。（視覺中國）

另據科技新聞網站 Gizmodo報道，Reddit的言論經常遭中國「防火長城」審查機制封鎖，而騰訊是參與建構「防火長城」最重要的企業之一，這令騰訊的投資行動顯得複雜。

報道還稱，騰訊和中國政府的關係雖不明但顯然密切，令人對騰訊在西方的銀彈攻勢和 Reddit 的未來產生疑慮，而且騰訊的投資引發類似目前西方國家對中國科技巨頭華為的擔憂。

據悉，騰訊布局海外市場已久。騰訊持有美國社交平台Snapchat 母公司 Snap Inc. 約 12% 股份，而Snapchat 同樣在中國遭禁。騰訊還持有遊戲語音聊天平台 Discord 的股份，Discord 也在中國被封鎖。

騰訊競爭對手「字節跳動」旗下的中國新媒體平台「今日頭條」曾於2016年提出收購Reddit，但最後不成功。（視覺中國）

另外，據美國媒體The Information報道，騰訊競爭對手「字節跳動」旗下的中國新媒體平台「今日頭條」曾於2016年提出收購Reddit，但最後未能如願。因此有分析認為，若Reddit被騰訊收入囊中，對騰訊來說，Reddit賺錢與否並非最重要，但必須確保它不能落入競爭對手中。

（綜合報道）