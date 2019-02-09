德法企業合併計劃劍指中國中車　德媒：對華恐懼正統治柏林

德國及法國兩大公司西門子（Siemens）及阿爾斯通（Alstom）早前計劃將各自旗下的鐵路部門分拆合併成立新公司，以應對來自中國、全球最大鐵路車輛及設備製造商中國中車的挑戰。 惟歐盟以合併後會產生壟斷，損害鐵路市場的競爭情況為由禁止。 《德國之聲》引用德國傳媒的評論指出，事實上德國並不需要因為對中國的恐懼而去搞新「工業戰略」，「不需要甚麼某某領域的Airbus」。

報道引用《法蘭克福匯報》題為「對中國的恐懼正在統治柏林」的評論文章指出，面對中國崛起，以德國經濟事務和能源部長Peter Altmaier為代表部分德國人，已接受美國的「非黑即白」思維，推出「國家工業戰略2030」，「難道政府高官能比市場、企業家、學者更加了解客戶、了解科技以及行業的發展趨勢」。

中國中車是全球最大鐵路車輛及設備製造商。（視覺中國）

文章認為「國家工業戰略2030」只是市場經濟下秩序監管政策的倒退，「他想向公眾灌輸：國家的職責就是通過保護企業、保護壟斷來為全民謀福祉」的思想。但事實上當年二戰後令德國創造經濟奇蹟的傳奇經濟部長Ludwig Erhard，他為全民謀福祉的方式是保護消費者免受市場支配企業的侵害，包括反壟斷、取消國家對物價的管制，從消費者利益出發去促進市場競爭，「Peter Altmaier的『工業戰略』不配提到Ludwig Erhard，Ludwig Erhard也不能被如此濫用」。

指中國在德收購已開始下滑

文章讚揚歐盟是在捍衞歐洲內部市場的競爭，「中國高鐵還沒有威脅到歐洲，而歐洲的鐵路卻面臨着西門子和阿爾斯通聯合搞壟斷的威脅」。文章指出「中國確實很麻煩」，例如外資企業在中國往往必須和當地企業合資，後者甚至還會掌握少數股份，但至今德國仍能保有自身的獨特性，工業及技術都沒有被搶走，「是特朗普的叫囂，才讓這個棘手的話題登上了世界政治的舞台」；另一方面，德國政府有新法例去阻止不受歡迎的外資收購，中資在德國收購的數量已經開始下滑。」

報道同時引用一篇法國《萊茵郵報》的評論文章，認為歐盟必須從今次的合併案中正確地吸取經驗與教訓，「歐盟必須盡快改革其反壟斷法規，使其適應一個更為全球化的世界」。

（德國之聲）