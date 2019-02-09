【中國間諜活動】立陶宛批北京滲透政府社會　華使館斥：荒謬可笑

立陶宛此前發表最新的國家安全報告，點名批評中國利用經濟影響力遂行間諜活動，滲透政府及社會層面，企圖影響該國在台灣及西藏問題上的立場。 中國駐立陶宛大使館事後發聲明駁斥「非常荒謬可笑」，批評立陶宛的情報和安全機構是「單憑猜測和想像，沒有根據地扭曲事實」。

綜合外電報道，立陶宛在報告中提到中國在當地的間諜活動愈來愈頻繁活躍，並主要由國家安全部及解放軍的間諜部門實施負責，「中國在立陶宛、北大西洋公約組織（NATO）以及歐洲聯盟（EU）成員國的經濟與政治野心愈來愈大，中國情報與安全單位的活動也益發咄咄逼人」。

報道又提到，中國間諜積極在當地尋找可滲透目標，例如透過贈送禮物或免費到中國旅遊，以接近可進入政府決策層或有政治影響的人，主要目標是阻止政界和其他各界人士支持台灣及西藏獨立，亦不希望立陶宛在國際上提出涉及台灣及西藏問題的事。

值得一提是，立陶宛每年均會發表一次國家安全報告，但以往都是將俄羅斯及白俄羅斯視作安全威脅，今次是國家獨立近20年來首次提到中國。

中國駐立陶宛大使館則在聲明中強調，中國並未對立陶宛構成任何安全威脅，相關的說法「充滿偏見且不負責任」，令人感到震驚及意外，完全無法接受。

（綜合報道）