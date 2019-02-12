【中美角力】德媒：美國全球霸主地位受威脅　處處提防中國

德媒德國之聲12日（周二）報道，中國的人海戰術加上競爭狼性使美國深感威脅，中美的競爭早就不止於貿易戰，而是在各個領域明爭暗鬥，這包括太空戰略及人工智能的發展。

美國國防局11日（周一）發表的報告表示，中國和俄羅斯正在發展能夠挑戰美國太空地位的科技。其中，又以可能損害美國衛星的激光裝置特別受到關注。報告指出，「中國可能正在發展激光武器來干擾、破壞或損害衛星及其感測器，而且可能已經有部分能力如此操作」。

報告內容提到：「特別是中國和俄羅斯，正在透過各種手段不當利用美國對太空系統的依賴，並挑戰美國在太空中的地位。」根據該報告，中俄都已經發展出太空情報、監視和偵察能力。

美國總統特朗普發布推動人工智能創新的行政命令，被指是擔心在這個關鍵領域會被中國超越。（資料圖片）

美國促進人工智能發展 以防中國超越

除了太空競爭外，美國總統特朗普在同日發布行政命令，要求更加重視人工智能，要「投入聯邦政府所有資源」來推動人工智能創新。相關聲明中雖然沒有提及中國，但呼籲要制定行動計劃，保護美國在人工智能方面的優勢，以及對美國國家和經濟安全利益至關重要的技術，以對抗外國的戰略競爭對手。

報道稱，中國以國家級戰略來發展和投資人工智能，美國擔心在這個關鍵領域將被中國超越。布魯金斯學會技術創新中心負責人韋斯特表示，美國的舉動是「及時的」，但如果沒有明確的資金，仍然不確定要如何實施。他又說：「中國到2030年將投資1500億美元，目標是成為世界上最傑出的人工智能國家。美國要跟上步伐，因為人工智能改變許多不同的領域。」

（德國之聲）