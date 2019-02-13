【流浪地球】英媒：淡化愛國主義色彩　中國科幻電影挑戰荷里活

中國科幻電影《流浪地球》成為賀歲檔神話，英國《衛報》刊文評論稱，與許多中國大片不同，這部電影淡化了愛國主義色彩，而是描寫人類如何自救。文章更直指該作挑戰了荷里活長期霸佔的科幻片市場，是中國科幻電影的曙光。

《流浪地球》號稱「中國首部科幻片」，有大量動畫特技。（網上圖片）

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文章指出，《流浪地球》作為中國首部科幻大片，即將成為該國電影史上票房收入最高的影片之一。自2月5日大年初一上映以來，該片已在一周內吸金20多億元人民幣。中國電影市場去年第一季度就曾超越美國，其中《挑戰者1號》（Ready Player One）和《環太平洋》（Pacific Rim）等科幻電影在中國的票房收入令美國相形見絀。然而，中國影視企業卻幾乎不拍攝科幻電影。

文章援引《流浪地球》原著作者劉慈欣表示，在製片人、投資者和觀眾之間建立信任是中國科幻電影面臨的最大挑戰。文章指，中國的科幻文學已經得到蓬勃發展，《流浪地球》就是由劉慈欣的科幻小說改變而來，劉慈欣的另一部作品《三體》系列曾奪得雨果獎。不過許多中國民眾對國產科幻片還是抱持懷疑態度，因而《流浪地球》在放映後才開始逐漸吸引更多觀眾。

文章認為，該電影特效、節奏和震撼人心的畫面獲得好評，因而人氣大增。對那些習慣於觀看美國科幻片的中國觀眾來說，該片中的春節、麻將和交通提示等中國元素是頗受歡迎的變化。有影迷指出，該片淡化了愛國主義色彩，「這不是一部愛國主義影片，而是一部有關人類自我拯救的影片」。

（衛報）