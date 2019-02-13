日媒：除了美國施壓　「中國製造2025」還面臨兩大挑戰

中美貿易戰休戰期限臨近。日媒對此評論指，中美僵持的核心雖然是「中國製造2025」計劃，而中國所面對的不僅止於美國的壓力，而是「中國製造2025」本身所面臨的挑戰。

日媒建議，中國政府應吸取日本產業經濟發展的經驗。（資料圖片）

2019年2月13日，日本野村綜合研究所首席經濟學家井上哲也刊登一篇文章，名為《緩解中美摩擦的關鍵，令美國恐懼的「中國製造2025」的走向》。

該篇文章認為，在中美貿易戰達成休戰協議的最後期限3月1日之前，中美雙方對達成協議都展現出積極態勢，但外界仍對協議保持謹慎態度。理由是，中美協議的焦點正是中國國家主席習近平提出的「中國製造2025」計劃。

不過，井上哲也認為「中國製造2025」的計劃本身，對於中國政府來說，才是最大的挑戰。

首先，井上哲也指出，中國應認識到完善培育尖端產業的產業政策並非易事。如果這一政策的目的只是為了追趕發達國家，那麼引進既有技術、借鑒發達國家經驗以完善基建是一個較為「簡便」的手段。

但是如果，政策的目的是打開國際尖端技術的突破口，那麼創新力與冒險精神是不可或缺的。

其次，產業政策一旦展開將很難加以修正以及撤銷。政府如果深入干涉企業的投資行動，那麼將難以對這一行為進行管理，且從政治角度來看，政府即使承認判斷失誤也難以停止對企業的干預。

直白來說，政府干預乍看之下是件好事，但別忽略了現代技術更新的越來越快，尤其是尖端科技。倘若政府干預越深入，其官僚體制不免影響及拖累，造成國家經濟資源的浪費，進而阻礙經濟發展。

也因此，井上哲也認為，此次中美貿易戰對於中國來說，可以從過程中獲得經驗，但也可挖掘「中國製造2025」的自身挑戰。如果可以的話，不仿從鄰近的日本獲取經驗知識。