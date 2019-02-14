【華為風波】紐時：美擬以敵對勢力為由　禁企業用中資公司5G設備

美國近來接連出招施壓華為等中國電信設備公司，又多次警告盟友使用或採購中國電訊設備存在安全風險，呼籲對方棄用華為。 據美國《紐約時報》報道，特朗普政府很快將發布一項行政命令，以「敵對勢力」為由，禁止美國電信公司在建設5G網路時使用中國設備。

《紐約時報》報道指，美國政府將以「敵對勢力」為由下禁令，阻止企業用華為等中資公司的5G設備。（視覺中國）

《紐約時報》報道引述美國官員稱，美國總統特朗普已經聽取有關此項禁令的匯報，其將阻止企業使用來自「敵對勢力」的設備，禁令很可能在未來幾天發布。

報道稱，這項行政命令已經討論數月，其主要目的是阻止華為等中國電信設備公司進入美國第五代無線網路（5G）市場。美國的公司已開始建設5G網路，情報官員們越來越擔心把華為及其他中國電信設備公司包含在美國網路會帶來安全風險，可能危及國家安全。

禁令或在巴塞隆拿世界移動通信大會​前宣布

報道指出，這項行政命令的消息在幾個月前便已一直流傳，新聞報道亦曾多次預測它馬上要推出，但每次都被推遲。有美國官員說，這項行政命令將有助於美國說服其他國家，要求他們採取自己的措施，禁止包括華為在內的中國企業進入他們的5G網絡。

報道續指，美國政府官員和行業人士預期這項行政命令將於本月宣布，時間會在2月25日至28日西班牙巴塞隆拿舉行的世界移動通信大會（Mobile World Congress）舉行前。但有其他知情人士說，美國政府想在發布這一禁令之前完成與中國的貿易談判。

禁令對華為、中興實際影響不大 卻具象徵意義

報道又引述美國政府官員表示，該行政命令將禁止一大批外國設備，不僅是華為的，也將阻止任何俄羅斯軟件進入電信網路，但不會禁止愛立信（Ericsson）或諾基亞（Nokia）等歐洲設備製造商。有美國政府官員說，如果只封鎖華為的話，會導致資金、人員和技術轉移到另一家中國公司。

報道分析道，從商業角度來說，這項禁令對華為和中興的影響可能不大，畢竟AT&T和Verizon等美國大型流動電話運營商，實際上已被禁止從中國供應商購買設備。華為、中興等中資公司的網路設備在美國的客戶只是一些地區性的小型無線運營商。但這一禁令在特朗普政府廣泛而積極地阻止中國電信設備製造商的努力中，卻具有象徵性意義，可能會阻礙華為在關鍵時刻競爭5G合同的能力。