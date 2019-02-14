【潑豆腐花襲警】菲媒：涉事華女損菲警尊嚴　象徵中國輕視菲律賓

中國23歲女留學生張佳樂（Jiale Zhang，譯音）9日（上周六）在菲律賓大馬尼拉地區試圖帶豆腐花進地鐵站時被一名警官制止，惟張女竟情緒失控將豆腐花潑到對方身上，事件在當地引發軒然大波。 據悉，菲律賓當局已正式控告張女涉嫌襲擊，若罪名成立，她將面臨高達4年的有期徒刑。張女獲准保釋候審後，隨即被移民局拘押。移民局稱，待刑事訴訟完結後，將對張女發出驅逐令。 儘管張女在事發後已就自己不當行為道歉認錯，但菲警局及當地民眾的怒火仍未平息。而豆腐花風波除了引發菲律賓政壇分歧外，有菲律賓媒體更將事件與中菲關係不對等聯繫。

菲律賓一名中國女留學生在大馬尼拉地區試圖帶豆腐花進地鐵站時被一名執勤警官制止，該女留學生情緒失控將豆腐花潑到對方身上。（Facebook）

菲媒《馬尼拉標準報》（Manila Standard）14日發表評論文章稱，應用兩種方式看待中國女留學生向菲警潑豆腐花的事件。一方面，最顯而易見的是該女生的行為實屬粗魯無禮。另一方面，這也是中國輕視菲律賓的象徵。

該評論指出，張女的無禮顯示出她認為自己比菲警高人一等，因此可以踐踏其尊嚴。且張女在菲律賓作為一名外國人，其粗魯行為對本地人來說更是一種雙重侮辱。

評論認為，在菲律賓與鄰國及西方國家關係緊張之際，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）選擇親近中國。在中菲南海爭議問題上，杜特爾特就沒有積極維護菲律賓的主張。與此同時，他還不斷接受來自中國對菲律賓投資和貸款的承諾，而且毫不抵制中國在菲律賓領土企圖強化主張的行為。儘管有證據顯示菲律賓漁民被欺淩，杜特爾特仍希望與中國開展聯合勘探資源。菲律賓總統府甚至還感謝中國在西菲律賓海的永暑礁（Kagitingan Reef）建立海上救援中心。

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）執政後，放下前任總統阿基諾三世（Benigno Aquino III）對中國的敵對態度，尋求改善與中國關係的方式。（資料圖片）

評論提到，實際上，菲律賓政府內部也存在分歧，反對杜特爾特言行也大有人在。有人亦曾對杜特爾特建言，政府應對中國在菲律賓的行為劃出清晰的界線，而總統也不應不惜一切代價來換取與鄰國的緊密關係。

評論最後強調，正因為菲律賓缺乏對中國明確的態度，才會致使外界將年輕女留學生潑豆腐花的無禮行為與菲律賓對華政策聯繫起來。如果菲律賓政府在中菲關係上，將自己的位置擺清楚，那潑豆腐花事件自然也只會被當成一個意外事件。

（馬尼拉標準報）