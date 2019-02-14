【中美角力】全球AI人才美國佔近半　日媒：中國官民正奮起直追

有一句話這麼說的，「誰掌握尖端科技，誰就掌握未來。」 現在，全世界各國都致力發展高科技技術，深怕自己落後，淪為他國「魚肉」。而除了現下5G技術之外，其伴隨而生的人工智能（AI）開發也成為各相競逐的焦點。 對此，就有日媒觀察到，中國正以官、民並舉的態勢加緊培養（AI）優秀人才。

圖為今年1月，在青島舉辦的人工智慧孩童冬令營。（VCG）

據此前日媒報道，一些中國的互聯網企業會定期舉辦面向兒童的特訓營，派出自己公司的人工智能技術人員與孩子們交流。政府也決定從今（2019）年春季開始，在部分小學、初中和高中開設有關人工智能的課程。

平均月薪傳已達2.9萬至3.3萬

該篇文章還介紹，在中國，很多父母在孩子教育方面不惜成本。30歲上下的這一代父母大多接受過良好的教育，很多人也對培養自己的孩子相當上心，尤其是在花錢送孩子上培訓班的時候毫不猶豫。

據一家招聘網站統計，人工智能相關技術從業者的平均月薪逐年上升，現在據說已達到2.9萬至3.3萬元（人民幣．下同）。考慮到北京和上海的平均月薪只有1.2萬和1.06萬元，優勢已經相當明顯。

全球AI人才，美國就占了半數以上，這不得不讓中國政府緊張。（資料圖片）

不過，日媒指出，中國社會現正瀰漫著這類氣氛，其實是因為，美國憑藉壓倒性優勢領先全球，這讓中國產生了強烈的危機感。根據領英公司（LinkedIn）的調查，全球目前掌握人工智能相關技術的人員共有約190萬人，其中美國有約85萬人，幾乎佔了一半，中國僅有5萬人。

理工科學生將很難申請赴美留學簽證

更進一步來觀察，全球共有約370所大學開設了人工智能課程，其中約170所位於美國，中國只有約20所這樣的學校，被遠遠甩在後面。在中國的人工智能人才中，留美歸國人員佔很大比例。就有觀點因此認為，由於今後理工科學生將很難申請赴美留學簽證，因此在本土培養人工智能人才已成當務之急。

基於如此原因，日媒判斷，中國政府和企業才紛紛積極行動起來，從初等教育階段開始引入人工智能，增加孩子們與人工智能接觸的機會，促進優秀人才的產生。據了解，在2019年的春季，包括上海在內的全國數百所中小學已進行開設人工智能課程。

（日本經濟新聞）