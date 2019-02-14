【潑豆腐花襲警】律師：華女被菲移民局探員「綁架」　考慮提告

中國女留學生張佳樂（譯音）9日（上周六）在菲律賓大馬尼拉地區試圖帶豆腐花進地鐵站時被一名警官制止，張女情緒失控將豆腐花潑到對方身上，菲律賓當局已正式控告張女涉嫌襲擊。 張女在12日（周二）獲准以1.2萬元披索（約1800港元）保釋，但保釋後隨即被移民局拘押，移民局指將依程序驅逐張女，而張女在受審時將拘押在移民局。 據菲律賓GMA News和中文媒體《世界日報》14日（周四）報道，張女的律師稱張女在12日被移民局探員強行帶走，更以「綁架」（abduction）及「違法」來形容這一過程。

菲律賓一名中國女留學生在大馬尼拉地區試圖帶豆腐花進地鐵站時被一名執勤警官制止，該女留學生情緒失控將豆腐花潑到對方身上。（Facebook）

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張女的律師桑德拉‧雷斯帕爾（Sandra Respall）描述，張女在12日交了保釋金後，移民局人員即抵達警局，展示任務令表示要帶張女到拘留所進行調查。雷斯帕爾認為，根據任務令移民局要把張女作為不受歡迎外僑帶去調查，但移民局人員沒有拘捕令，因此她當時即表示拒絶。

移民局探員隨即要求拿走張女的護照及簽證，雷斯帕爾當場反問：「拿她的護照做甚麼？你們不知道護照的所有權屬於中國政府嗎？你們沒有權拿走她的護照。」她描述，她當時聽到張女在嘶叫及求救，張女整個人被移民局探員抓起來。她試圖救出張女，然而被數名男子阻攔。

張女的律師桑德拉‧雷斯帕爾（Sandra Respall）以「綁架」及「違法」來形容張女被移民局人員帶走的過程。（影片截圖）

菲移民局：拘捕張女並不違法

據悉，雷斯帕爾形容「這簡直是綁架，這個程序是違法的」。她已考慮就此事件控告移民局。移民局發言人則回應，要為此事控告移民局是沒有根據的，因為張女現時正面對被驅逐出境的控訴，以任務令拘捕張女並不違法，張女也不能拒捕。發言人又表示，移民局探員希望以和平方式拘捕張女。

（《世界日報》）