「學習強國」App下載量贏抖音　美媒：政治宣傳轉向流動網絡時代

一款名為「學習強國」的手機App近日在內地走紅，在蘋果App Store上的下載量更超越抖音、微信等社交軟件，位居免費應用程式榜首。 美媒《美國之音》在周五（15日）刊文評論認為，「學習強國」App受追捧，或與官方要求各地黨政幹部每天使用有關，更標誌着中國政治宣傳轉向流動網絡時代。

中共中央宣傳部今年1月推出「學習強國」App，主要提供關於習近平的資訊。用戶可以在App上閱讀關於習近平的最新官方報道、觀看影片、學習「習近平思想」並參與測試，甚至可透過活動贏取「學習積分」，未來憑積分兌換獎品。此外，該App同時兼具打電話、發短訊、發起影片直播、管理待辦事項和安排日程等功能。

一款宣傳「習近平思想」的「學習強國」App在内地走紅，有美媒指這標誌着中國政治宣傳轉向流動網絡時代。（資料圖片）

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報道指出，中國擁有全球最大的互聯網人口和最大的智能手機市場，「學習強國」的發布和推廣展現出中共正將政治宣傳帶入流動網絡時代。分析人士指出，官方刻意在農曆新年前夕發布，因為中共將之視為傳播意識形態的必要時機。

報道又提到，中國政府在過去幾年來採取愛國歌曲、脫口秀節目和智能手機遊戲的方式，試圖吸引年輕人接受其意識形態教育，但由於互聯網在中國一直受到嚴格審查，要核實這些努力的成效並不容易。

文章續指，「學習強國」獲中國傳媒大力宣傳，聲稱全國各地人民都在積極使用。例如有山東臨沂市自然資源和規劃局官員向官媒《光明日報》表示，農曆新年期間他除了走親訪友外，每天還自願登錄「學習強國」學習；66歲山東村民吳梅生為了使用「學習強國」，用省吃儉用下來的錢買下一部智能手機。

文章最後表示，在蘋果App Store中，「學習強國」App的評分和評論功能被禁用，然而分析公司AP Annie保留了部分評論，用戶平均評分僅有2.7星，滿分是5星。

（美國之音）