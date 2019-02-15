【潑豆腐花襲警】菲律賓掀反華情緒　英媒：不排除涉內部政治鬥爭

中國23歲女留學生張佳樂（Jiale Zhang，譯音）日前將豆腐花潑向一名菲律賓警察身上，不但涉嫌襲警面臨最長達4年的有期徒刑，事件更引起菲律賓排華情緒。 但《BBC》引述專家分析，事件確實反映菲律賓長年以來對中國的負面觀感，進而加深中菲矛盾，但亦不能排除是有心人在幕後操縱，將個別事件變成政治鬥爭的工具。

張佳樂涉嫌襲警，面臨最長達4年的有期徒刑。（資料圖片）

菲律賓大學法學院副教授巴通巴卡（Jay Batongbacal）認為，菲律賓民眾今次事件出現強烈反應，正正是清楚反映出大部分菲律賓人對中國的態度，「近年來成千上萬名中國人到菲律賓從事線上博奕工作，及大量中國旅客至菲律賓旅行，使菲律賓人對中國產生負面觀感」。

報道又提到，中國在2017年已經成為菲律賓第二大遊客來源地，同時僅去年菲律賓政府就已發出2.4萬張工作證給中國人，更何況菲律賓參議院勞工委員會曾公開始表示，有將近12萬名外籍勞工利用法律漏洞非法工作，其中大部分印是中國人。

菲律賓以往經常出現零星的反華示威。（資料圖片）

巴通巴卡指，菲律賓的失業率居高不下，故菲律賓人對中國人大舉進入當地就業市場非常反感，加上中國遊客的不文明行為，都加深民間的反華情緒。另一方面，中國企業到菲律賓投資同樣令當地人憂慮，例如是中國電信與本地合作夥伴組成的聯合體，將成為菲律賓第三間電訊運營商，以及中國企業有意收購菲律賓最大船廠「韓進蘇比克船廠」等。巴通巴卡表示，如果政府不作為，隨著中國企業持續在菲律賓投資，更多中國人在菲律賓旅遊或工作，「菲律賓人的反華情緒，只會愈來愈嚴重。」

但長年研究東南亞領域的台灣東海大學副教授翁俊桔則指，雖然隱憂仍然存在，甚至有可能再次針對華人實施排華法案，但事件最終會導致激烈的反華事件可能性很低。

翁俊桔認為，張佳樂或已被牽扯進菲律賓的內部政治權力鬥爭。菲律賓副總統羅布雷多與總統杜特爾特屬於不同黨派，故對中國的立場不盡相同，「這次的事件，剛好給羅布雷多一個機會做文章，因此才會將該事件提升到政府層級」。

（BBC）