日媒：中國和土耳其在新疆問題上矛盾激化　關係並非無可挽回

2月9日，土耳其外交部發言人批評中國的新疆政策，要求關閉「再教育營」，聲明指中國囚禁數以百萬名維吾爾族人，是人道上重大恥辱。中國外交部則回擊稱，土方的無端指責「非常惡劣」，極其錯誤且不負責任。 日本《朝日新聞》周四（14日）在社論中稱，中國與土耳其看似在新疆問題上矛盾激化，但雙方都不希望關係降至冰點，故此局面並非無可挽回。

新疆一處再教育營內情景。（網絡圖片）

+ 7 + 6 + 5

該篇社論稱，中國與土耳其政府互相指責，但都在考慮與對方的經濟關係，同時還顧慮外界的目光。近期多間土耳其傳媒高度關注中國的民族問題，原因是土耳其將於今年3月進行地方大選，總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）希望通過關注維族民眾，向黨內民族主義實權人士做出表現。

對於土耳其指控「過百萬維吾爾族人被任意逮捕並送往『集中營』接受酷刑和洗腦」的強硬聲明，文章留意到這是由外交部發言人，而非由總統本人或外交部長發表，認為這正是希望避免對中土關係造成不可挽回的影響。

文章指對於中方而言，在推進「一帶一路」政策過程中，亦不希望與土耳其這個中東大國產生矛盾。官媒《人民日報》還呼籲土方與中國加強反恐合作，增進互信，展現出不希望關係墮入冰點的姿態。

此外，中國政府在接受傳媒訪問時，指出教育培訓中心的目標是反恐和去極端化，強調再教育的過程「能夠提前預防恐怖犯罪的發生」，是從正面強調中國做法的正當性。

（朝日新聞）