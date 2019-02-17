西班牙BBVA銀行就凍結華人帳戶事件致歉　否認種族歧視

上周五（15日），西班牙馬德里有數百名華人在示威，不滿當地第二大銀行西班牙對外銀行（BBVA）在未有事先通知下凍結他們的戶口，批評此舉是「種族歧視」。 據美國有線新聞網CNN報道，BBVA 16日向受影響客戶道歉，但否認歧視中國客戶，並表示帳戶凍結是為配合西班牙反洗錢法的指令。

上周五（15日），西班牙馬德里有數百名華人在示威，不滿當地第二大銀行西班牙對外銀行（BBVA）在未有事先通知下凍結他們的戶口，批評此舉是「種族歧視」。（路透社）

BBVA發言人Álvaro Calleja發聲明表示，對過去幾日凍結一些客戶的銀行帳戶所造成的不便，感到深刻抱歉，目前已認識到這個決定造成的後果，並推出減輕這些影響所需的措施。

Álvaro Calleja續指，對於BBVA以及所有的工作人員而言，客戶都是其工作的核心（the heart of our activity），「我們絕對且明確拒絕任何形式的不合理歧視。」

西班牙銀行業協會（AEB）發言人José Luis Martínez Campuzano在一份聲明中表示，西班牙的反洗錢法對西班牙的銀行提出一系列要求，當中包括「客戶監督和控制」，客戶需要向銀行提供法律規定的所有資料。他表示，銀行正在努力加快相關程序，以快速有效的方式恢復正常狀態。

（CNN）