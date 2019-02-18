【中越戰爭40周年】越南官媒：中國藉攻越爭取美國援助

今年2月17日是中越戰爭爆發40周年，至於這場戰爭的勝負雙方都是各執一詞。 對此，越南官媒於2月15日發表一篇評論，紀念了這場戰爭。文章還指解放軍攻越的四大目標，包括迫使越南軍隊撤出柬埔寨、爭取美國等越南敵對國家的援助、破壞越南國家經濟、向東南亞國家展示實力等。

中越戰爭40周年，越南官媒對此發表評論。（截取網絡）

越南通訊社於當地時間2月15日發表一篇題為《北部邊界保衛戰——勝利和歷史教訓》的評論文章稱，在越南1975年取得「對美戰爭勝利」後，中越兩國關係便開始惡化，而1979年當時國際格局也在發生著深刻變化，即中蘇矛盾加劇以及中美關係改善，最終經過多次「中國方面的軍事挑釁後」，中越兩國於1979年2月17日正式爆發。

至於解放軍為何進攻越南的原因，文章稱目的有四：首先，迫使越南軍隊撤出柬埔寨，以此為時任柬埔寨總理波爾布特（Politique Potentielle）創造恢復力量的機會，即保留餘下的根據地，與當時新成立的柬埔寨臨時政府繼續對抗。

其次，爭取美國等越南敵對國家的援助，以便加速中國實現「四個現代化」進程。

其三，中國開戰目的，即破壞越南國家經濟，使越南國際地位下降，因為不久前越南才取得「對美戰爭勝利」。

最後，中國希望利用此機會在向東南亞地區國家「秀肌肉」，同時試探蘇聯和世界輿論的反應，為其將來進行的「軍事保險」做好准備。

這場戰爭在中國被稱為「對越自衛反擊戰」，發生在1979年2月17日至3月16日期間，中國軍隊在一個月內占領了越南北部20餘個重要城市和縣鎮。此後，中方宣布取得勝利，軍隊開始撤出越南境內，在中國軍隊撤出後，越南方面同樣宣布了取得戰爭勝利。

至於傷亡方面，中越雙方各執一詞，據解放軍昆明軍區後勤部編寫的《對越自衛反擊作戰工作總結》顯示，在1979年2月17日至3月16日期間，解放軍共陣亡6954人，傷14800多人，其中在攻擊的前兩天，傷亡人數達到4000人。在2月17日至27日期間，解放軍斃敵15000人，在2月28日至3月16日期間，斃敵37000人。越南方面則聲稱，中國軍隊死傷超過六萬人。