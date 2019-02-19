英媒：中國針對澳洲煤進口設限　通關時間倍增至40天

據英媒路透社周一（18日）報道，中國貿易商正在減少購買澳洲的煤炭及焦煤，原因是中國海關通關時間大幅增加，由過往的5日至20日，提高至40日或以上，而這也是北京首次針對特定國家的煤進口設限。

澳洲新南威爾士州露天煤礦。（資料圖片/視覺中國）

報道稱，澳洲是中國最大的煤炭供應國，但目前尚不清楚為何中國加強對澳洲商品的進口審查。最近幾個月以來，中澳關係因網絡安全以及中國對太平洋島國影響力等問題趨於緊張。

主要買家的四名交易員18日表示，只有澳洲的船貨受到影響。一家上海貿易公司的經理表示：「某些港口當局本月口頭告知進口商，澳洲動力煤和焦煤將需要比往常更長時間通關。」北京一煤炭交易商和一焦炭廠采購主管也收到類似的通知。但沒有任何買家得知其中原因。報道稱，該北京交易商表示，對澳洲進口設限是「北京首次限制某一特定國家的煤進口，而且沒有理由。」

中國政府據報1月29日起已對包括鮁魚圈、丹東港和大連港在內的幾個東北部港口實行煉焦煤進口限制。圖為大連港。（資料圖片/視覺中國）

另據《澳華財經在線》（ACB News）此前報道，中國政府上月底已對包括鮁魚圈、丹東港和大連港在內的幾個東北部港口實行煉焦煤進口限制，且2月份之後還將繼續收緊煤炭進口。而據普氏能源資訊（Platts）報道，限制進口煤炭的港口名單已進一步向南延伸至山東和廣東省。

有分析認為，由於國內供應充足，中國對煤炭進口的限制可能會至少持續到今年第二季度。澳洲礦業委員會（MCA）則表示，中國對澳洲礦產的進口限制損害了其就業、出口和依賴煤炭貿易的社區，正在考慮採取何種行動解除限制。

（綜合報道）