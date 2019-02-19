中國買家將300年波爾多酒莊改名「御兔」　法官員：標誌歷史消失

據官媒《環球時報》引述法國電視二台報道，法國波爾多地區諸多酒莊被中國買家購入並改名，比如有300年歷史的「藝術之源」酒莊改名為「御兔」，此外還有酒莊被改名為「金兔」、「藏羚羊」等名字。 報道稱，當地居民覺得好笑又難以置信。波爾多地區阿爾韋爾市副市長稱非常遺憾：「這標誌着我們地區部分歷史的消失。」

御兔莊園外觀。（官網）

報道稱，從2011年以來，中國已經成為波爾多地區葡萄酒排名第一的進口國，愈來愈多的買家熱衷購買酒莊並為其改名，有當地居民說，以後說不定還會出現「白馬」酒莊或「金龍」酒莊。

法國作家索萊爾曾專門向時任波爾多市長的法國前總理朱佩寫信，表達對酒莊改名現象的不滿。他說：「我很震驚這些名字得到波爾多市政府的認可。從小在波爾多長大的我，從未見過皇家兔子或者藏羚羊的一根毫毛。我不知道藏羚羊與波爾多紅酒有甚麼聯繫，但我很惋惜，這些擁有幾個世紀歷史的葡萄酒酒莊變成了一種中國民俗的大雜燴。」

不過波爾多葡萄酒行業協會副主席法爾日認為，改名並不會損害波爾多葡萄酒的聲譽，毋須小題大做。報道稱，波爾多地區有6000多家酒莊，其中已有140家被中國商人收購。

趙薇在2011年買下一座波爾多酒莊，將其取名為夢隴酒莊。（網絡圖片）

趙薇在夢隴酒莊。（網絡圖片）

此外，女星趙薇也在2011年花了400萬歐元買下一座波爾多酒莊，趙薇將其取名為夢隴酒莊（Chateau Monlot），法語原名意為「我的珍寶」。