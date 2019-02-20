本田撤出英國　日媒：冀以中國為電動車出口基地

日本本田汽車（Honda）近日正式公布，2021年生產周期結束後，會關閉其位於英國的廠房，報道稱這將導致3500個職位流失。 日媒日本經濟新聞20日（周三）的報道稱，這是創業71年的本田首次決定結束其海外主要工廠的生產，本田撤出英國其實與中國有關，本田計劃將中國定位為電動車的出口基地。

本田近日正式公布，2021年生產周期結束後，會關閉其位於英國的廠房。（路透社）

報道稱，本田2018年的歐洲銷量約為14萬輛，僅為在美國和中國銷量的1成左右，佔本田整體的3%，其在歐洲區域內的市場份額不到1%，盈利也表現低迷。

在以使用柴油車為主的歐洲，近年來由於歐盟和各國的推動，電動化取得進展。英法兩國政府計劃到2040年禁止汽油車和柴油車銷售。本田在歐洲本來已經缺乏存在感，進行成本較高的電動車本地化生產更顯得效率低下。

報道分析，本田的著眼點其實在中國。該公司社長八鄉隆弘在記者會上表示，「打算從日本和中國向歐洲供應電動車，重新在歐洲構建本田品牌的基礎」。本田計劃到2025年在中國投放混合動力車和純電動汽車等20多款電動車型，還把車載電池製造成本低廉的中國定位為電動車的出口基地。

（日本經濟新聞）