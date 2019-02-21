【封殺華為】「天眼」項目在菲受阻　美媒：危機蔓延至新興國家

據美國媒體《華爾街日報》20日報道，美國對華為公司施加壓力的行動在菲律賓得到回應，菲律賓國會正在抵制一個耗資4億美元（約合31.4億元港幣）使用華為設備的「天眼」（閉路電視監控）項目，這表明華為的麻煩可能正從西方發達國家蔓延到新興市場。

2018年11月，中菲雙方簽署「安全菲律賓」（ Safe Philippines ）項目協議，將在首都馬尼拉和達沃安裝 1.2 萬套閉路電視監控攝像機。圖為馬尼拉街頭。（資料圖片/視覺中國）

報道稱，在中國國家主席習近平去年 11 月訪問菲律賓期間，中菲雙方簽署了名為「安全菲律賓」（ Safe Philippines ）的項目協議，按照協議內容，菲律賓將在首都馬尼拉和總統杜特爾特（ Rodrigo Duterte ）的家鄉達沃安裝 1.2 萬套閉路電視監控攝像機，旨在以高清攝像頭監控街道、廣場和十字路口，然後將人臉和車牌等圖像進行分析，協助警方追緝逃犯。

惟菲律賓國會的反對者擔心，該項目可能讓中國得以對菲律賓實施間諜活動，因此他們通過在 2 月初批准的年度預算中加入一項條款來阻止這一項目的資金。官員們表示，要想推進這項協議，除非杜特爾特對國會的決定行使否決權。

此外，菲律賓參議院的一項決議則呼籲對潛在的國家安全風險進行質詢。決議的起草者、參議員Ralph Recto表示，「全世界都擔心中國技術的間諜和數據安全風險，如果菲律賓真的需要一套監控系統，可以不使用中國設備嗎？」他還認為，菲律賓長期以來在南海與中國存在海上邊境爭端，也加劇了議員們的擔憂。

中國與菲律賓在南海問題上有邊境爭端。圖為南海。（資料圖片）

《華爾街日報》對此評論稱，在菲律賓遇到的障礙表明，華為的麻煩可能正從西方發達國家蔓延到新興市場，而後者能為華為提供巨大的增長機會。不過，評論也認為，由於價格上有競爭力，華為作為一家供應商仍然很有吸引力。

對此，華為發言人回應稱，菲律賓政府、企業和民眾完全不用對華為或華為的技術感到害怕。他說，只是捕風捉影的很小一部分人表示了安全擔憂。中國外交部也為這個項目辯護，並敦促馬尼拉方面不要向毫無根據的懷疑屈服。

美國呼籲盟友抵制華為設備，但英國、德國、新西蘭等國近日對封鎖華為的態度有所轉變。（資料圖片/視覺中國）

目前，在美國拉起的對華為的封鎖陣營中，其多個盟友似乎要「倒戈」。除了新西蘭政府近日正在為中國華為參與該國5G網絡建設敞開大門外，德國高級官員也表示，當局未準備排除華為參與當地的5G網絡建設。而此前，英國安全部門官員也表示，在5G網絡系統中使用華為技術的風險可以控制。

（華爾街日報）