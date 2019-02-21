前批運抵中國途中受損　俄國向中國賠償新一批S-400防空導彈

日前，俄羅斯國防高層透露，短時間內將再次向中國運送一批S-400導彈系統，以彌補此前的損失。 S-400導彈，中國稱「凱旋」，是俄羅斯國土防空軍第三代地對空導彈系統。

圖為中國所引進的S-400防空導彈系統。（VCG）

當地時間2月18日，據俄羅斯《塔斯社》報道，俄羅斯國家技術進出口公司CEO切梅佐夫（Sergey Chemezov）在阿拉伯國際防務展表示，將很快向中國發運一批S-400導彈系統，以彌補2018年在運輸途中遭遇風暴受損的相關產品。

切梅佐夫透露，此前的一批S-400在經過英吉利海峽時遭遇風暴，導致其中設備受損，目前受損產品已被銷毀，新生產的導彈將進行替換。

事實上，在2018年底，中國使用S-400防空導彈進行多次打靶測試，攔截彈道導彈和高速飛行的飛機靶標，證實該系統的最大射程、抗干擾性達到俄羅斯提供的參數。

據稱，中國進口的S-400防空導彈是具備攔截彈道導彈能力且射程達250公里的48N6E3導彈。因此，有分析認為，雖然S-400性能與中國國產最先進的防空導彈系統談不上優勢，但對中國跟蹤他國防空導彈系統技術發展趨勢有較大助益。

（塔斯社）