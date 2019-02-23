【致富之路】彭博：中國監控產業催生四大富豪　榜首資產勝特朗普

據美國傳媒《彭博》（Bloomberg）報道，中國近年大規模建設監控網絡，在全國有數以億計的閉路電視，龐大監控產業規模催生愈來愈多富豪，淨資產超過10億美元至少就有4人，總資產更估計超過121億美元。

彭博估計龔虹嘉的資產高達72億美元，比起美國總統特朗普的31億美元更高。（視覺中國）

報道指，中國監控產業的「龍頭大哥」是海康威視，其創辦人龔虹嘉的資產高達72億美元，比美國總統特朗普的31億美元更高。排第二是大華技術股份有限公司董事長傅利泉，資產約有22億美元；第三是武漢高德紅外公司董事長黃立，資產約有13億美元。至於最新擠身10億元資產大關的是天津天地偉業數碼科技公司董事長戴林，約有14億美元資產。

彭博指中國監控產業篷勃發展催生四大富豪，榜首的資產更超越美國總統特朗普。（視覺中國）

報道提到，天地偉業的成功是其在2015年成功研發出業界第一款無紅外線24小時全彩色攝錄機，翌年又再推出可在黑暗環境下拍攝高清彩色畫面的「超星光攝像機」，甚至在2017年主導開發可達90%以上精準度的人臉識別系統。

報道引述人權組織「人權觀察」指，擔心中國利用監控技術採集「大數據」旨在加強社會監管，加深政府對公民權利的壓制，甚至可能會擴散到其他國家，呼籲投資者不要投資與中國監控產業相關的公司。事實上，海康威視和大華均被指協助中國政府在新疆的監控活動，被美國政府列入官方採購的黑名單。

（彭博／美國之音）