【六四30】離北京6400英里　高6.4米紀念碑於加州落成

今年將踏入六四事件30周年，據美媒美國之音報道，全世界最大的六四事件紀念碑在2月23日（上周六）在美國加州落成，近200名支持中國民主自由事業的人士從各地前來出席了當天的揭幕儀式。

在六四事件中被坦克碾斷雙腿的方政在紀念碑前。（美國之音）

紀念碑的主體由「64」兩個巨型數字組成，坐落在連接洛杉磯和拉斯維加斯的15號州際公路旁。紀念碑的創作者、雕塑家陳維明表示：「這個雕塑本身高6.4米，加上2.5米的基座，剛好是8.9米，含義就是紀念八九六四。這個公園離北京剛好是6400英里，方位傾角是64度。」

陳維明說，未來他還將在紀念碑基座背面刻下「天安門母親」丁子霖收集的200多名六四死難者的名字，讓世人銘記他們。

五年後該處建成紀念館

陳維明稱，他和幾個朋友合力買下這塊36英畝的土地，將把該處打造成以民主、自由、人權為主題的「自由雕塑公園」，紀念世界各地共產主義受難者的亡靈。陳維明正在創作的坦克人雕塑將於6月3日與公眾見面，未來每年都會有兩至三個大型雕塑落成，並計劃在五年後建成一個紀念館。

流亡海外的民運人士魏京生對現場的觀眾表示：「30年了，我們並沒有忘記，大家還在繼續努力，總有一天中國會實現自由民主。」

（美國之音）