日媒：中國IT巨頭在日本存在感增強　兩國企業合作或將加速

中國IT企業近年發展迅速。有日媒報道指，中國IT巨頭在日本的「存在感」正逐漸增強，兩國企業間的合作或將加速。

日本樂天公司（Rakuten）21日宣布，已跟中國電商巨頭京東集團在使用小型無人機的送貨系統領域展開業務合作。（資料圖片）

日本《共同社》報道，中國IT巨頭在日本的存在感正逐漸增強。在中國特有的大量數據收集及限制較少的市場積累經驗，所發展起來的數碼技術對於日本企業也很有吸引力。日企與堅持技術革新的中國企業的合作或將加速。

報道舉例稱，日本樂天公司（Rakuten）21日宣布，已跟中國電商巨頭京東集團在使用小型無人機的送貨系統領域展開業務合作。樂天接受京東提供的自身開發的無人機和地面送貨機器人等，力爭在日本國內構建把商品送達消費者手中的機制。雖然京東已在中國開展利用無人機和送貨機器人的服務。但由於日本管制嚴格、運用存在限制，樂天將慎重摸索應用方法。

報道又指，京東此前已在東南亞構建無人機送貨機制，將以與樂天的合作為立足點，加強進軍海外。在東京舉行記者會的京東副總裁肖軍表示，日本很看重自動化，是面向全球化的重要市場。

阿里巴巴呼日企多利用其中小企數碼化合作 擴大在華銷售

此外，另一IT行業巨頭阿里巴巴集團21日亦面向日本的生活消費品製造商高層舉行戰略說明會，稱阿里巴巴正致力於推進中國地方中小商店的促銷和經營支援的數碼化合作，呼籲日本企業加以利用，擴大在中國的銷售。

阿里巴巴介紹，可不通過有著複雜商業慣例的中國批發行業，而是利用其物流基礎和交易系統，向約130萬家合作店鋪直接批發商品。阿里巴巴總部業務負責人林小海強調，在中國的中小商店佔4成，他們對此十分關注，將把供應網全部數碼化。